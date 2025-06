Trump pone en peligro el empleo más común de EE.UU. con su política migratoria

(Bloomberg) -- La política migratoria del presidente Donald Trump amenaza con reducir la mano de obra de uno de los sectores con mayor crecimiento en Estados Unidos: el de los asistentes de salud y cuidadores personales a domicilio.

Se espera que la demanda de este tipo de cuidados aumente a medida que la población de EE.UU. envejece, y el sector depende cada vez más de los inmigrantes para cubrir los puestos de asistencia a domicilio. Las personas nacidas en el extranjero representan aproximadamente uno de cada cinco trabajadores de EE.UU., pero constituyen más del 40% de los asistentes de salud a domicilio y casi el 30% de los empleados en el sector de la asistencia personal, según datos del gobierno de EE.UU.

La presión de Trump para retirar los permisos de trabajo a cientos de miles de trabajadores extranjeros, aumentar las deportaciones y frenar la inmigración tiene a los proveedores y a los expertos del sector preocupados por su capacidad para contratar y retener trabajadores.

“El sector ha tenido dificultades para retener a la mano de obra fuera de la inmigración”, afirmó Jeanne Batalova, analista política sénior del Migration Policy Institute, un instituto independiente. “El impacto se notará muy rápidamente en algunas ciudades y estados, donde la gente perderá su estatus”.

Una comunidad de personas mayores en la región del Atlántico medio ya ha visto cómo media docena de empleados inmigrantes han dejado sus puestos de trabajo desde marzo. La directora ejecutiva de la comunidad, la cual pidió no ser identificada por temor a represalias, dijo que entre el 5% y el 10% del personal de su centro trabaja con permisos de trabajo temporales, ocupando puestos en limpieza, nutrición y otros departamentos. El centro emplea a más de 300 personas.

Según ella, las salidas, que reflejan la preocupación de los trabajadores por los cambios inminentes en la política de inmigración, ya han causado trastornos y nerviosismo entre los residentes. Las últimas decisiones de la Corte Suprema de permitir que la Casa Blanca ponga fin a la situación legal de unas 850.000 personas procedentes de lugares como Venezuela y Haití, junto con otros litigios pendientes, amenazan con empeorar la situación.

Si todos sus empleados con permisos de trabajo temporales se ven obligados a dejar sus puestos, la directora ejecutiva afirmó que tendrían que recortar los servicios o dejar de admitir nuevos residentes.

Katie Smith Sloan, directora ejecutiva de LeadingAge, que defiende a los proveedores de servicios para personas mayores sin ánimo de lucro, afirmó que algunas agencias ya están notificando a sus empleados que podrían verse obligados a despedirlos si la administración sigue adelante con sus planes de cancelar los permisos de trabajo.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el jueves que más de medio millón de personas en libertad condicional procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela estaban siendo notificadas de que se les iba a retirar su estatus. El gobierno ha animado a esas personas a abandonar EE.UU. por su cuenta.

“No hay escasez de mentes y manos estadounidenses para hacer crecer nuestra fuerza laboral”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado. “La agenda del presidente Trump para crear puestos de trabajo para estadounidenses representa el compromiso de esta administración de aprovechar ese potencial sin explotar, y cumplir con nuestro mandato de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración”.

Necesidad creciente

La Oficina de Estadísticas Laborales prevé que los asistentes de salud y cuidados personales a domicilio, que ya es la ocupación más común en el país, también será una de las profesiones de más rápido crecimiento en la próxima década, con un aumento del 21% para 2033.

Eso depende de que los trabajadores quieran el trabajo. Los hospitales, las residencias de ancianos y otros proveedores siguen luchando por cubrir casi 1,5 millones de vacantes. Y casi dos tercios de los trabajadores de atención domiciliaria abandonan su trabajo durante el primer año de empleo, según una encuesta del sector.

Los trabajos son físicamente exigentes y mal remunerados. En 2024, los asistentes de salud y cuidado personal a domicilio ganaban en promedio US$34.990 al año, aproximadamente la mitad del salario medio de todas las profesiones en EE.UU.

Incluso Nueva York, por lejos el estado con más asistentes de salud y cuidados personales a domicilio en relación con el empleo, está luchando por satisfacer la demanda.

“La escasez se debe exclusivamente a una demanda insaciable”, afirma Bill Hammond, investigador sénior de políticas sanitarias del centro de estudios Empire Center for Public Policy. “No estoy seguro de que podamos mantenerla. Ya hemos llegado a un punto en el que hay más asistentes de salud a domicilio que empleados de comida rápida y dependientes de tiendas juntos”.

Algunos estados han buscado formas de reforzar la plantilla de asistencia sanitaria a domicilio, como pagar a amigos y familiares para que actúen como cuidadores. Aun así, la inmigración ha desempeñado un papel fundamental a la hora de cubrir las vacantes en este sector.

Trump reconoció recientemente que la agricultura, el ocio y la hostelería están sintiendo el impacto de su política de endurecimiento de la inmigración y se comprometió a abordar la cuestión.

Mano de obra migrante

El número de inmigrantes, tanto legales como indocumentados, que trabajan como asistentes de salud a domicilio aumentó un 24% entre 2018 y 2023, tres veces la tasa de aumento de la mano de obra inmigrante en general, según el Instituto de Política Migratoria.

Uno de esos trabajadores es Parmah Njoh, de 41 años, quien realiza visitas a domicilio para Goodwin Living en la región de Washington. Njoh, que se mudó a EE.UU. desde Camerún en 2019 con una visa y ahora es ciudadano estadounidense, es uno de los muchos empleados africanos que trabajan en este proveedor de servicios de atención domiciliaria y para personas mayores.

Se trata de “la vida de estas personas mayores”, afirma Njoh. “Lo importante aquí es la vida de estas personas adultas. Sin nosotros, no creo que les vaya bien”.

La Oficina del Censo estima que el número de personas mayores de 65 años crecerá en aproximadamente 8 millones hasta alcanzar los 71 millones a finales de la década, y superará los 100 millones en 2075. Aunque solo una parte de ese grupo necesitará cuidados especiales, muchos estadounidenses con discapacidades también necesitan apoyo.

“Ya tenemos escasez de cuidadores, están envejeciendo y el salario no es atractivo para atraer a gente a estos puestos de trabajo”, afirma Cassandra Zimmer-Wong, analista de políticas de inmigración del centro de estudios Niskanen Center. “Esto crea una situación realmente peligrosa en la que la gente quiere envejecer en su casa, quiere asistencia de salud a domicilio, hay demanda, pero realmente no tenemos oferta”.

