Trump afirma que no está buscando un "alto el fuego" entre Irán e Israel, sino "un fin real" al conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no está buscando "un alto el fuego" entre Irán e Israel, sino "un fin real" al conflicto desatado el 13 de junio a causa de la campaña de bombardeos desatada por Israel contra el país centroasiático, que ha respondido lanzando cientos de misiles y drones, lo que a su juicio pasa por el abandono por parte de Teherán de su programa nuclear.

"No estoy buscando un alto el fuego, estamos buscando algo mejor que un alto el fuego", ha explicado tras abandonar el G7 y criticar al presidente francés, Emmanuel Macron, por afirmar que su homólogo había trasladado que existía una propuesta de alto el fuego entre las partes en conflicto.

"No dije que estaba buscando un alto el fuego. Eso fue Emmanuel, que es un buen tipo pero que no atina a menudo", ha señalado, antes de insistir en que su objetivo "es un fin" de los combates. "Un fin real, no un alto el fuego. Un fin real", ha dicho Trump, quien ha argüido que eso pasa por "una renuncia total" por parte de Irán a su programa nuclear.

Asimismo, ha advertido a las autoridades iraníes contra atacar bases o intereses estadounidenses en Oriente Próximo y ha subrayado que, en este caso, Estados Unidos respondería "con mucha dureza, con los guantes quitados". "Creo que saben que no deben tocar a nuestras tropas", ha esgrimido.

En este contexto, Trump ha desvelado que está sopesando la posibilidad de enviar al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y a su enviado para Oriente Próximo, Steve Witkoff, para reunirse con las autoridades de Irán, algo que decidirá una vez llegue a Washington, si bien ha matizado que no tiene "mucho ánimo" para "negociar" con Teherán.

Poco antes, Trump había negado que el motivo por el que abandonó la cumbre del G7 hayan sido los esfuerzos diplomáticos para un alto el fuego entre Israel e Irán, al tiempo que cargó contra Macron por afirmar que ese era el objetivo. "No tiene ni idea de por qué estoy de camino a Washington, pero no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es algo mucho más importante que eso", dijo, horas después de recalcar que "todo el mundo debería evacuar inmediatamente Teherán".

Israel inició el pasado viernes una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. Las autoridades del país centroasiático han elevado el balance de víctimas desde entonces en más de 224 fallecidos y miles de heridos. Mientras, en Israel han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia.

Los bombardeos de Israel tuvieron lugar días antes de la nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, cuya celebración estaba prevista este domingo en Mascate, Omán, si bien las autoridades iraníes anunciaron su cancelación a causa de los ataques israelíes.