Dani Carvajal: "Xabi Alonso no ha querido hacer una revolución, con sus matices, quiere ser continuista"

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal expresó este martes que Xabi Alonso, nuevo técnico del equipo madridista, "quiere ser un poco continuista", aunque "con matices", y advirtió que "afianzar una idea de juego necesita tiempo", al mismo tiempo que celebró estar entrenando con sus compañeros, tras una grave lesión de rodilla que le ha hecho "madurar".

"El míster conoce bien lo que es la casa, tampoco ha querido hacer una revolución, venimos de gente que ha tenido 4 ó 5 días, los que han ido con su selección. Ya nos ha dicho que, con sus matices, pero que de momento quiere ser un poco continuista, porque venimos de una temporada muy larga", reveló en una entrevista a DAZN sobre las primeras indicaciones del técnico vasco al vestuario merengue.

Alonso, con apenas una semana de entrenamientos, "ya está dando consignas" que quiere que su equipo vaya adquiriendo de cara al próximo curso. "Pero se necesita tiempo para afianzar una idea de juego", advirtió el lateral de Leganés.

Además, Carvajal relató el "proceso largo" de recuperación tras su grave lesión de rodilla, una triple rotura en la rodilla derecha de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral externo y tendón poplíteo en octubre de 2024. "Una lesión de este tipo te aleja mucho tiempo. La clave de este tipo de lesiones es que no tengas complicaciones a nivel de infecciones de rodilla o dar muchos pasos atrás, ser muy cauteloso, ponerte objetivos a muy corto plazo y esa ha sido mi ruta", describió.

"Ahora puedo decir que me encuentro muy bien, estoy entrenando con el equipo, mañana o pasado haré toda la sesión con ellos. Esta lesión al final también te hace ser más fuerte y valorar. Muchas veces cuando estás sano, no te da tiempo casi ni a pensar los entrenamientos, los partidos, ni a disfrutarlo. Estas lesiones al final te hacen valorar eso mucho más, y decir, 'ostras, lo importante es poder entrenar todos los días, estar disponible, tener minutos'. Es un prisma diferente en el que me ha hecho madurar", concluyó.