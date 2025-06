Carmen Lomana y José Manuel Díaz-Patón se reencuentran en el funeral de Francisco de Borbón y Escasany

Tras su repentino fallecimiento el pasado 20 de mayo, tan solo diez días después de la muerte de su hermano Alfonso, los familiares y amigos de Francisco de Borbón y Escasany se han dado cita este lunes en la Iglesia Catedral Castrense de Madrid en un funeral por su eterno descanso.

Visiblemente afectada, su hija Olivia de Borbón Hardenberg, que acompañada en todo momento por su marido Julián Porras y sus dos hijos, Flavia y Fernando, recibía las condolencias de numerosos rostros conocidos, como María Zurita, Cari Lapique y su hermana Myriam, Fiona Ferrer, Nuria González, o el matrimonio formado por Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio entre otros.

Como no podía ser de otra manera, también José Manuel Díaz Patón -primo de Julián Porras- y Carmen Lomana -gran amiga de la pareja y madrina de bautismo de su hijo menor- también han querido estar a su lado en este homenaje al duque de Sevilla, produciéndose un incómodo reencuentro entre ambos después de los dardos que se han dedicado públicamente en los últimos meses.

El abogado, expareja de Ágatha Ruiz de la Prada, llegó a llamar "momia" a la socialité, insinuando que quiso tener algo con él antes de empezar a salir con la colorida diseñadora, archienemiga de Carmen. Ésta, por su parte, se ha dirigido a Patón en más de una ocasión como "patán", dejando claro que "ni loca" se le acercaría porque no es el tipo de hombre que le gusta.

Un reencuentro que se habría producido lejos de las cámaras, en el interior de la Catedral Castrense, aunque testigos apuntan que no se acercaron en ningún momento y que ambos habrían ocupado bancos bastante alejados entre sí durante el funeral.

Mientras Carmen, mucho más escueta y esquiva de lo habitual, guardaba silencio al abandonar el templo sin confirmar si había visto a Díaz-Patón, el ex de Ágatha ha negado el encuentro: "Es que yo no la he visto" ha revelado con sinceridad, asegurando que de haber coincidido "no pasa nada, no tengo problemas con nadie".

Y tanto es así que, aunque no ha hablado con la diseñadora desde su ruptura el pasado febrero, el abogado está convencido de que tarde o temprano retomarán su amistad. "Hombre claro" ha zanjado con una sonrisa.