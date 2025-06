Agenda Informativa de Europa Press para mañana miércoles, 18 de junio (2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el miércoles 18 de junio, agrupada en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, clausura la primera jornada del DigitalES Summit (14.00 horas), en el que participan, entre otros, el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando. ). Espacio Green Patio (C/ Salamanca, 23). A las 16.30 horas, se reúne con el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, en la sede del Ministerio (Cl. del Mármol, 2).

-- 09.30 horas: En Madrid, congreso Anual de la Asociacion Empresarial Eólica (AEE). Inaugura el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y la presidenta de AEE, Rocío Sicre. Participan Julio Castro, CEO de Iberdrola Renovables Energía; Jorge Barredo, director general de Generación Renovable de Naturgy; Loreto Ordóñez, CEO de Engie España; o José Luis Blanco, CEO de Nordex, entre otros. En el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding (C/ del Padre Damián, 23).

-- 10.00 horas: En Madrid, la patronal textil Acotex presenta los datos anuales del comercio textil en Diego de León, 50 1 planta (sede de CEIM-CEOE).

-- 10.00 horas: En Madrid, desayuno Informativo Spain DC en colaboración con Europa Press, bajo el título "Centros de datos: el cerebro de la era digital", que contará con la presencia de la directora ejecutiva de Spain DC, Begoña Villacís, y el presidente de la asociación, Emilio Díaz, en el Espacio Bertelsmann (C/ O'donnell, 10).

-- 10.15 horas: En Madrid, la sucursal ibérica de Amundi presenta sus perspectivas de mercado para la segunda mitad de 2025 de la mano del director de inversiones, Víctor de la Morena. En las oficinas de la firma (Paseo de la Castellana, 1).

-- 10.30 horas: En Milán, el gobernador, José Luis Escrivá, interviene en la Young Factor International Conference. En el Palazzo Mezzanotte de Milán. .

-- 11.00 horas: En Madrid, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) presentan un informe sobre la situación económica de los jóvenes en España y abordan propuestas para mejorarla. Sede de Consejo General de Economistas (C. Nicasio Gallego, 8).

NOTA: el encuentro también se podrá seguir 'online' a través de la plataforma 'Zoom'.

-- 11.00 horas: En Madrid, beatriz Corredor, presidenta no ejecutiva de Redeia, Roberto García Merino, CEO de Redeia, y Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, presentarán el informe del operador del sistema sobre el incidente del pasado 28 de abril en cumplimiento de la normativa vigente (PO9). En la sede de Red Eléctrica en Tres Cantos (C/ Isaac Newton, 1).

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, clausura el encuentro 'El momento de España en Europa y en el Mundo', organizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI). Sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

-- 15.00 horas: En Madrid, la secretaria general del Tesoro, Paula Conthe, participa en el diálogo "Road to Seville: Unlocking Tomorrow's Development Finance", junto a Brad W. Setser, investigador senior en el Council on Foreign Relations, y Sonja Gibbs, directora general y responsable de Finanzas Sostenibles en el Institute of International Finance. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Paseo de la Castellana, 162).

NOTA: el evento podrá seguirse a través del canal de Youtube del Ministerio de Economía.

-- 16.00 horas: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside, por videoconferencia, los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios. .

TURISMO

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con representantes de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitarias (FENIN); y a las 12.00 horas, con miembros de la Confederación Española de Áreas Empresariales. Ministerio (P.º de la Castellana, 160).

-- 12.00 horas: En Madrid, el consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, presentará el plan estratégico de la compañía para los próximos 10 años, 'Plan de Vuelo 2030'. En Espacio Iberia (Centro Cultural Serrería Belga, C/ de la Alameda, 15).