Jan Oblak: "No hay cansancio, estamos aquí para ganar el Mundial"

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak siente que la "temporada no se ha acabado" y que están en el Mundial de Clubes "para ganarlo", después de haber fallado durante este curso sobre todo tras la eliminación en una Liga de Campeones que ganó el París Saint-Germain, su rival este domingo en el debut.

"Es muy importante porque es un título en juego y al final la temporada no se ha acabado. Hemos tenido momentos buenos, malos y momentos en los que hemos fallado y la verdad que tengo mucha ilusión. Es un título en juego y donde vamos a hacer todo por conseguirlo", afirmó ante los medios.

El meta esloveno dejó claro la importancia del torneo y de la presencia del Atlético en Estados Unidos. "Creo que eso dice bien del club, del equipo y de todos que trabajan en el club. Al final has entrado en una competición que no es fácil estar, no todos los equipos están, no porque no quieren sino porque sus resultados en los últimos cuatro años no han sido como deseaban", comentó.

"Así que, la verdad es un orgullo y con la responsabilidad de hacerlo bien y de intentar pelearlo, no estar aquí solo por estar, estamos aquí para intentar ganarlo. Esa es la mentalidad del equipo, aunque infelizmente durante la temporada no hemos podido ganar nada, pero aquí tenemos una opción, siempre hay una posibilidad y estoy seguro de que vamos a hacer todo para conseguirlo", añadió.

"La mentalidad no cambia, cuando estás en un momento malo la mentalidad es que quieres ganar, pero han sido momentos difíciles, las cosas no salen. La eliminación de Champions nos ha hecho daño porque a partir de ahí tuvimos problemas en Liga y nos eliminaron en Copa, pero ahora hemos tenido tiempo para preparar bien el Mundial. Estoy seguro de que lo vamos a hacer", insistió.

Oblak apuntó además a que no hay "cansancio" y sí motivación. "Es una competición de pocos partidos en poco tiempo, hay que dar lo mejor que hay. Ahora no hay cansancio, con tanta ilusión que hay no puedes estar cansado, ni enojado ni preocupado, solo pensando en lo positivo de darlo todo e intentar levantar el título", dijo.

Por otro lado, el meta rojiblanco fue preguntado por empezar bien y por el PSG, equipo al que vencieron en la fase liga de la Champions. "Siempre es importante ganar y más contra un gran equipo, pero al final es un partido de los tres que hay en el grupo y seguro que se va a hacer todo para ganar, pero mañana no va a terminar ni te vas a clasificar ni vas a quedar eliminado. Así que hay que ir partido a partido, siempre es bueno entrar con tres puntos, pero pase lo que pase hay que seguir con confianza de seguir adelante. Vamos a hacer todo para ganar", afirmó.

"Aquel París es el mismo de hoy. Llegó algún jugador nuevo en enero, pero han tenido un gran equipo y ya cuando jugamos se notaba. Yo estaba seguro de que iban a pasar la fase de grupos y que luego iban a pelear hasta el final porque tienen un gran equipo, un gran entrenador y un sistema de juego muy bueno, muy ofensivo con el que marcan muchos goles y al final jugar contra equipos como el París es muy difícil jugar", añadió.

Oblak, que reconoció que sin duda el PSG tendrá "mucha confianza de ganar el Mundial, confió en que sepan rendir lejos de casa. "Es una prueba para demostrar que fuera podemos conseguir los resultados y ganar los partidos. Es una dinámica que tiene que cambiar porque en la Liga y la Champions hay que jugar y ganar también fuera. Es una oportunidad para demostrar que fuera también podemos ser peligrosos", terminó.