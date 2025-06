Marta López Álamo habla de su relación de amistad con Alejandra Rubio

Marta López Álamo ha sido una de las influencers que han pasado por la alfombra roja de apertura de LOLA LOLITA LAND -el espacio temático ambientado en el universo de Lola Lolita para celebrar el inicio del verano a lo grande- y allí ha hablado de su relación con Alejandra Rubio.

A pesar de haber estado distanciadas en el pasado por algo que nunca se llegó a hacer público, parece que la relación de las que fueron íntimas amigas ha vuelo a estrecharse porque Marta ha asegurado este viernes un detalle que así lo demuestra.

La modelo ve "muy feliz" a Alejandra y se siente "muy orgullosa de ella" y aunque "no ha podido quedar conmigo todavía", sí que ha reconocido que "he visto al niño por fotos", pero va a hacer por verse con ella y con Terelu Campos cuanto antes.

Al ser preguntada por los testimonios que han salido a la luz sobre la actitud que tendría la joven en determinadas situaciones y Marta ha negado que sea una mujer altiva, pero sí "es una tía con carácter, pero muy buena persona y muy leal".

Por otro lado, Marta también ha hablado de la polémica que ha habido con Lola Lolita en redes sociales y ha confesado que "no se puede endiosar ni demonizar a nadie por un acto en concreto, la gente que trabaja en redes... a veces se cometen errores, ha pedido disculpas" y por ello "no voy a dejar de venir ni de apoyar a una persona que me ha invitado porque haya una polémica porque a todo el mundo hay que darle una segunda oportunidad".