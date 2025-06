Campazzo: "Si no ganamos uno más, de nada sirve el trabajo"

Madrid, 13 jun (EFE).- Facundo Campazzo, base internacional argentino del Real Madrid, se mostró satisfecho por el triunfo conseguido este viernes ante el Unicaja de Málaga, el segundo en dos partidos de la serie de semifinales de playoffs de la Liga Endesa, si bien consideró que si no ganan un duelo más de nada servirá lo hecho hasta ahora.

"Vamos por buen camino, pero el trabajo hecho ya está. Hay que dar vuelta a la página, estudiar lo que hicimos hoy y lo que hicimos el partido anterior porque si no ganamos uno más, de nada sirve el trabajo. Hay que estar con la cabeza y los pies en la tierra, allí es un campo complicado ante un rival muy bueno y tenemos que estar preparados para otro juego diferente. Contento por la victoria, pero dando vuelta a la página rápido para lo que viene", manifestó antes de que la eliminatoria viaje a Málaga.

"El equipo ha vuelto a demostrar mucha personalidad. Jugamos con una persona que hace dos días tenía una brecha que se le salía en la frente y hoy está jugando aquí, con toda la frente hinchada. Andrés Feliz estaba con fiebre hoy. Esas cosas contagian mucho", declaró ante los medios de comunicación en zona mixta.

Sobre su buen estado de forma, apuntó: "En lo que puedo controlar yo hago todo lo mejor posible. Después, jugar mal o bien es un accidente y no depende solamente de mí tampoco. Yo personalmente, cuando no entraba o cuando me costaba jugar, me volcaba a mis compañeros e intentaba no forzar nada. Tengo mucha responsabilidad en mis manos, en el sentido de que soy el base y tengo que marcar muchas jugadas y hacer jugar al resto; e intentaba eso, involucrar a mis compañeros y de a poco ir ganando confianza".

"Ojalá que siempre sea más, no me conformo. Pero no presto mucha atención a las valoraciones individuales. Intento dar el 100% de la energía y esto es un deporte de equipo. Sin todo el equipo no hubiésemos ganado estos dos primeros partidos. Hay que estar de nuevo juntos en estos momentos para estar preparados para el domingo en otra final", agregó.

Por otro lado se refirió al pívot angoleño Bruno Fernando, compañero suyo al que se vio frustrado en algún momento del partido: "Es un jugador ganador y quiere hacer lo mejor posible para ganar y para ayudar al equipo. Al final es emocional también y quiere siempre buscar la mejor jugada para el que tiene al lado y para él. Confiamos en él, que esté tranquilo". EFE