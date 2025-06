Bárbara Rey relata cómo vivió la dureza de Encarna Sánchez

Bárbara Rey se ha sentado en '¡De viernes!' tras presentar esta semana sus memorias 'Yo, Bárbara' para aclarar todos los temas que ha tratado en el libro y ha dejado claro que aunque su pensamiento era que fueran póstumas, con todo lo que ha pasado en los últimos meses decidió dar el paso a publicarlas.

Aunque ha dejado en el aire si hay algo que no haya expuesto en sus memorias y que el día de mañana pueda contar, la vedette ha confesado que sí se ha callado muchas cosas sobre el emérito porque "no me gustaría tener una querella o una demanda por decir algo que yo no pueda demostrar".

En ese aspecto, Bárbara ha asegurado que Casa Real tiene que estar tranquila porque saben que no hablará temas que no debe, pero sí que ha comentado que el monarca "ha recibido montones de llamadas en distintas etapas y he escuchado muchísimas cosas que yo no podría demostrar", pero sin embargo es "incapaz" de desvelar.

Una entrevista en la que ha hablado del famosos compositor de música del que habla en su libro, con el que tuvo un romance, pero del que no ha dado su nombre porque "no quiero dejarle mal por lo mal que se portó conmigo, por eso no digo el nombre". Sin embargo, sí ha desvelado que "no está muerto" y que "me hizo muchísimo daño porque me dijo que estaba divorciado y no era así".

De Encarna Sánchez también ha hablado, desvelando que se encaprichó de ella: "No sé si el hecho de que yo fuese a dos entrevistas con ella le hizo ilusionarse con algo porque yo era muy joven y atractiva". De hecho, ha llegado a asegurar que "hoy en día" se consideraría acoso lo que vivió con la locutora "pero fue muy discreta y era muy inteligente, sabía dónde".

Una historia que acabó cuando la vedette acordó con Chelo García Cortés que le fotografiase con un actor para que Encarna se diese cuenta que no tenía ninguna posibilidad con ella. A raíz de ahí, "la ira" de la periodista fue "tremenda".

De hecho, Bárbara ha recordado que cuando se separó del padre de sus hijos "se puso a defender a Ángel Cristo sabiendo que me había separado por malos tratos". Con el paso del tiempo encontró unas grabaciones en casa donde se podía probar la violencia que ejercía su exmarido a través de sus hijos y decide quedar con Encarna para que supiese supiese el infierno que había vivido.

Es entonces cuando fue a visitarla a su casa de La Moraleja, le puso esos audios, pero Encarna siguió escribiendo y hablando mal de ella. En ese sentido, la vedette ha reconocido que "me hubiese encantado que me hubiesen gustado las mujeres porque creo que en el amor somos más intensas y fieles". "Yo sé que ha habido alguna mujer maravillosa que ha estado un poco o bastante por mí", ha asegurado.