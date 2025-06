Agenda Informativa de Europa Press para este viernes 13 de junio (y 2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el viernes 13 de junio, agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, AmChamSpain y Europa Press celebran la segunda jornada del evento 'Global Trends 2025. Spain: a new Industrial, Digital and Energy Power'. Participarán, entre otros, el presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente de EEUU, Donald Trump, Stephen Miran (12.50 horas). En El Beatriz Madrid (C/ José Ortega y Gasset, 29).

-- 09.30 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se eúne con representantes de la Comisión Ejecutiva de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA); a las 12.30 horas con el comité de empresa de Azucarera de La Bañeza. Ministerio .

-- 11.00 horas: En Madrid, Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y Banco Sabadell organizan una jornada sobre ciberseguridad para los autónomos y pequeños empresarios. La clausura (12.30 aproximadamente) contará con el presidente de ATA, Lorenzo Amor, la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, y la secretaria de Estado de Digitalización e Intelifencia Artificial, María González. En Auditorio del Banco Sabadell (Calle Serrano, 71, Madrid). También por el canal de YouTube de ATA. .

-- 11.30 horas: En Madrid, Espirituosos España presenta el Informe Económico Sectorial 2024 en el que se recopilan los principales datos económicos relativos al pasado año en sus oficinas (C/ Velázquez nº64-66. 3ª planta).

-- 12.15 horas: En Madrid, BonÀrea presenta su nueva etapa del cash & carry de Madrid en su renovado espacio (c/Rey Pastor, 42 - Polígono Industrial de Leganés) .

-- 16.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside la reunión del Comité para el análisis de la crisis eléctrica. Ministerio (Plaza de Santa Cruz) .

SOCIEDAD

-- 10.00 horas: La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) presenta el balance climático de la primavera y la predicción estacional para el verano, con el portavoz de AEMET, Rubén del Campo. En rueda de prensa telemática, a través del enlace de Microsoft Teams.

-- 10.00 horas: En Madrid, celebración del evento: "Casilla empresa solidaria: el rol de las empresas en el impacto social" de la Plataforma del Tercer Sector, junto con la Fundación CEOE, en la sede de CEOE (C/Diego de León, 50).

-- 11.00 horas: En Madrid, el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES) presenta el 'Decálogo de Características de las Políticas Públicas de Soledad No Deseada', con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Mª Rosa Martínez Rodríguez. En la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP. C/Nuncio 8).

-- 11.00 horas: En Madrid, el Real Patronato sobre Discapacidad presenta la campaña 'Lengua de signos española, más que VITAL', en el marco del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Con la participación del director general Derechos de Personas con Discapacidad, Jesús Martín, y Miriam Garlo, actriz sorda protagonista de la película 'Sorda', entre otros. En el Real Patronato sobre Discapacidad (C/ de Serrano, 140) y por streaming.

-- 12.00 horas: En Madrid, ceremonia de entrega de los libros de la 8ª edición en Madrid de Tu historia de verdad importa: el proyecto de voluntariado de la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI). En ell Espacio Bertelsmann (C/ O'Donnell, 10) .

-- 12.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene una reunión con representantes de la Fundación CERMI mujeres. Ministerio (P.º de la Castellana, 63) .

-- 18.00 horas: En Madrid, el libro "Un hogar indestructible", que aborda la realidad de las personas refugiadas, se presenta en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta 398 (bloque 28C, Espacio Mar de Ideas).

SALUD

-- 10.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura la Jornada de Consenso Profesional para la Mejora de la Atención Primaria, organizada por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). En el Ministerio de Sanidad. (Pº del Prado, 18).

NOTA: Para seguirlo por streaming: https://www.youtube.com/@sanidadgob/streams

-- 10.00 horas: En Madrid, mujeres en Farma (MeF) realiza su evento anual centrado en la Gestión del talento intergeneracional en el sector y los retos asociados. Interviene la ministra de Sanidad, Carolina Darias. En IE Tower - Quinta Torre. P.º de la Castellana, 259E.

CULTURA

-- 10.00 horas: En Madrid, Teatros del Canal presenta la obra 'Hacia ecos de lo sagrado', de Nao d'amores. (C/Cea Bermúdez, 1).

-- 18.30 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visita la 84ª edición de la Feria del Libro de Madrid, junto a la directora de la Feria, Eva Orúe, y al presidente del Gremio de Libreros de Madrid, Luis Tigeras, y realizan un paseo por los stand de librerías infantiles. (Parque de El Retiro).

-- 19.00 horas: En Madrid, el Museo del Prado celebra el concierto 'Dos Guadalupes y una sola devolución. Música barroca de América colonial'. En el Auditorio (Paseo del Prado).