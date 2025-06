Mattel se alía con OpenAI para diseñar juguetes y otros productos

(Bloomberg) -- Polly Pocket podría algún convertirse en su asistente digital.

Mattel Inc., el fabricante de las muñecas Barbie y los coches Hot Wheels, firmó un acuerdo con OpenAI para utilizar sus herramientas de inteligencia artificial con el fin de diseñar y, en algunos casos, impulsar la venta de sus juguetes y otros productos basados ​​en sus marcas.

La colaboración se encuentra en una fase inicial, y su primer lanzamiento no se anunciará hasta finales de este año, según declararon Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI, y Josh Silverman, director de franquicias de Mattel, en una entrevista conjunta. En última instancia, la tecnología podría dar lugar a la creación de asistentes digitales basados ​​en los personajes de Mattel, o utilizarse para hacer que juguetes y juegos como la Bola Mágica 8 o el UNO sean aún más interactivos.

“Tenemos previsto anunciar algo a finales de este año, y abarcará todo el espectro de productos físicos y algunas experiencias”, afirmó Silverman, sin querer dar más detalles sobre el primer producto. “Aprovechar esta increíble tecnología nos permitirá reimaginar realmente el futuro del juego”.

Las acciones de Mattel subieron un 1,8%, hasta los US$19,59, el jueves por la mañana en Nueva York. La acción ha subido un 10% este año.

Mattel no cederá su propiedad intelectual a OpenAI como parte del acuerdo, afirmó Silverman, y mantiene el control total de los productos que se están creando. Las conversaciones preliminares entre ambas compañías comenzaron a finales del año pasado, añadió.

El director ejecutivo de Mattel, Ynon Kreiz, ha estado buscando evolucionar la empresa para que pase de ser un simple fabricante de juguetes a un productor de películas, programas de televisión y juegos para móviles basados en sus populares personajes. OpenAI, por su parte, ha estado cortejando a empresas con valiosa propiedad intelectual para ayudarles a desarrollar nuevos productos basados en marcas icónicas.

“La fase de exploración creativa es esencial en el proceso de diseño para empresas como Mattel y muchas otras”, explicó Lightcap. “Si pensamos en cómo la IA puede ampliar esas capacidades, creemos que es una gran ventaja contar con socios como Mattel para comprender mejor este desafío”.

El martes, OpenAI presentó su modelo más reciente, o3-pro, capaz de analizar archivos, navegar por Internet y realizar diversas tareas, obteniendo altas puntuaciones por su exhaustividad, precisión y capacidad para seguir instrucciones, según la propia empresa.

El año pasado, OpenAI organizó en Los Ángeles una serie de reuniones con estudios de Hollywood, ejecutivos de medios y agencias de talentos, con el fin de establecer alianzas en el ámbito del entretenimiento y alentar a los cineastas a incorporar su generador de vídeo con IA. En dichos encuentros, dirigidos por Lightcap, se mostraron las capacidades de Sora, un servicio que entonces generaba vídeos realistas de hasta un minuto a partir de descripciones escritas por los usuarios. Según afirmó Lightcap en una conferencia del Wall Street Journal celebrada en mayo en Nueva York, aún no se han cerrado acuerdos con estudios de cine, ya que OpenAI necesita establecer primero un “nivel de confianza” con la industria.

