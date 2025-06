Makoke se queda a las puertas de la final en 'Supervivientes', y Montoya da la campanada

En plena cuenta atrás para la gran final de 'Supervivientes' que se celebrará el próximo 19 de junio, este domingo hemos vivido una trepidante gala de 'Conexión Honduras' con el emocionante adiós de Makoke al reality, y la clasificación directa del gran protagonista de la edición, Montoya -que con sus dramas, sus excesos, sus momentos cómicos, y su reconciliación con Anita ha tenido un peso fundamental en la mayoría de tramas-, como primer finalista que optará a llevarse el cheque de 200.000 euros de premio.

Tras la nominación el pasado jueves de todos los concursantes salvo Álvaro Muñoz Escassi tras hacerse con el collar de líder, la noche arrancaba con la 'penúltima' expulsión que viviremos en Honduras. Después de la salvación de Damián, Borja y Montoya sucesivamente, la cosa quedaba entre Makoke y Anita. Un duelo trepidante del que salía vencedora la de 'La Isla de las Tentaciones', significando el adiós de la colaboradora después de 95 días en Honduras.

Mientras Anita, eufórica, rompía a llorar por el apoyo de la audiencia, Laura Madrueño dedicaba una cariñosa despedida a la ex de Kiko Matamoros, destacando que ha sido una "mujer inspiradora donde las haya" que lo ha dado "absolutamente todo" por el concurso, levantándose después de cada caída y dejándonos grandes momentos como el "agua de coco, agua de coco".

"Quiero darle las gracias al programa. Esto es una barbaridad y brutalidad, he crecido personalmente. Me llevo a todos, Anita y Montoya, disfrutar de vuestro amor. Borja, Damián.. y Álvaro, al final he terminado queriéndote", se despedía muy emocionada de todos sus compañeros, sonriendo pese a haberse quedado a las puertas de la final porque "estoy loca por ver a mis niños, a mis hijos, y a mi novio. Tengo unos meses muy bonitos por delante. Me voy muy muy feliz y agradecida por todo. Quiero dar las gracias al universo".

Todavía le quedaba una última sorpresa, ya que su hijo Javier Tudela entraba en directo para darle ánimos y contarle lo orgullosos que están todos del concurso que ha hecho: "95 días cuando no dabas ni un duro por ti. Te esperamos aquí con los brazos abiertos. Llegas para el día 15, el cumple de tu nieto. Eres una auténtica campeona, lo has dado todo. Has demostrado unos valores enormes, gracias por existir y sacar una sonrisa a todos los que están ahí".

Completamente rota, llorando como nunca, tirándose al suelo y llevándose las manos a la cara, Makoke agradecía las palabras de su hijo, antes de recoger sus cosas y abandonar por última vez la palapa.

ASÍ HAN SIDO LAS ÚLTIMAS NOMINACIONES DE LA EDICIÓN

La emoción de la noche no terminaba aquí, ya que tocaba volver a nominar. Pero antes, los supervivientes se disputaban por última vez el juego de líder con una exigente prueba en la que tenían que aguantar sobre unas estructuras encima del mar cambiando de asa y de postura. Tras un duelo sin cuartel, Montoya le ganaba la partida a Escassi, haciéndose con el preciado collar que significa no solo que se libra de las últimas nominaciones, sino también que es el primer concursante clasificado directamente para la final.

Anita nominada a Damián "por descarte"; Borja a Damián por el mismo motivo; Escassi a Anita; y Damián a Borja, dejando tres nominados por el grupo: Anita, Borja y Damián. Una lista a la que se ha sumado Álvaro, nominado de manera directa por Montoya, que eufórico tendrá que esperar hasta el jueves para ver quiénes le acompañan en la gran final que se disputará dentro de 10 días.