Jordan Díaz: "España me ha apoyado al 100% desde el primer día y tengo que devolvérselo aportando medallas"

El atleta español Jordan Díaz, campeón olímpico de triple salto, ha asegurado que España le ha apoyado "al 100%" desde su salida de Cuba y cree que debe "devolver" esa confianza aportando "todas las medallas" que pueda, y ha confesado que "nunca" pensó en poder saltar 18 metros, lo que le permitió conseguir su "máximo hito", el oro en Paris 2024.

"Mi objetivo desde que llegué a España es aportar todas las medallas que pueda, ya que España desde el primer día me ha apoyado al 100% y tengo que devolverlo de alguna manera, y es haciendo lo que más me gusta, que es competir", declaró en la charla 'Superación y sacrificio, así se forja una medalla de oro olímpica' del Congreso Deporte en Positivo del diario AS, moderada por el redactor Rafa Payá. "Le he dado valor a cualquier competición, ya sea una Copa de Clubes o los Juegos Olímpicos. Y eso es lo que me ha ayudado a tener los resultados que tengo", añadió.

Por otra parte, Díaz rememoró sus inicios como atleta en Cuba, donde todo empezó "como un hobby". "La decisión que tomé de quedarme -en España- fue porque ya había perdido un poco la ilusión, porque el país estaba haciendo cosas mal; era de los mejores en ese momento y sentía que había perdido ya la ilusión de competir. Un deportista necesita su tranquilidad para poder entrenar y que todo salga bien, y esa ilusión la había perdido. Y dije 'o dejo el deporte o me voy a un lugar donde se me valore'. En la cuarentena tomé la decisión de salir del país, porque si no salía, iba a dejar el deporte 100%", recordó.

"Nadie se quiere separar de sus padres, es una decisión que tomé porque me gusta lo que hago y porque es mi medio de poder ayudar a mi familia", dijo. "Mis padres siempre han estado conmigo en el deporte, siguiendo todos mis pasos sin dejarme atrás en nada, y siempre me han apoyado. Cuando les dije la decisión de quedarme en España, estuvieron de acuerdo completamente, aunque saben lo que conlleva quedarme ilegal en el país. Son mi motivación en cada competición y lo que hago todo es por ellos. Gran parte de todos los triunfos que tengo es gracias a que ellos", indicó. "El deporte ha sido mi vida desde muy pequeño, no sé hacer otra cosa que hacer deporte. La decisión la hubiese tomado diez veces, ha sido la decisión correcta", continuó.

En otro orden de cosas, el campeón olímpico explicó que sus marcas llevan "mucho tiempo, mucho trabajo y mucho sacrificio". "Al final todo sale automatizado, pero por el tiempo que llevo haciéndolo", expuso. "El sacrificio que he hecho está dando sus frutos, pero sigo siendo la misma persona de siempre. No he cambiado mis hábitos de ninguna manera, estoy haciendo literalmente lo mismo, solo que con un poco más de reconocimiento", dijo sobre la consecución del oro en Paris 2024.

"Campeón olímpico es lo más 'top' a lo que puedes aspirar, por lo menos en mi deporte, en fútbol diría que un Mundial o una Champions. Hay atletas que solamente se preparan para ese tipo de competición. Es lo mejor que hay. Ya después, a la larga, sientes como un vacío, y dices '¿qué objetivo me propongo, hacer récord del mundo?' Los Juegos Olímpicos son una competición completamente diferente a un Mundial o a un Campeonato de Europa, hay una energía diferente, con la unión de todos los deportistas. Conoces a muchas personas que, a la larga, terminan siendo amistades", explicó. "Nunca pensé saltar 18 metros. Ha sido mi máximo hito, ya que solo ocho atletas en la historia lo han hecho. Estar entre el 'top 3' histórico para mí es brutal", prosiguió.

También explicó cómo es entrenar en Guadalajara con el grupo de Iván Pedroso. "Cuando llegué, tenía muchos nervios. Iván es una estrella. Te da esa seguridad y tranquilidad de confiar en él para todo, y es muy importante esa complicidad entre entrenador y atleta. Para un atleta los resultados también dependen de la complicidad. El equipo que tenemos es increíble, todos nos retroalimentamos. Tenemos a Yuli -Yulimar Rojas-, a Fátima -Diame-, a varios atletas que tienen medallas internacionales. Tenemos un ecosistema 'supertop' y todos competimos en buenos términos. Tenemos una competición sana en el equipo que nos ayuda a mejorar en cada entrenamiento", subrayó.

Díaz también desveló cuáles son sus próximos retos. "Lo primero es tratar de arreglar este tema -la rodilla-, que me está afectando desde hace varios años. Quiero intentar llegar a la Copa de Selecciones, que es una competición bonita e importante para la RFEA. Y el otro objetivo es el Campeonato del Mundo y tratar de hacerlo lo mejor posible. Quiero tratar de estar en el 'top', en el podio", manifestó.

También indicó que "no" cree que España "sea un país racista, aunque alguno hay". "No he recibido ningún tipo de racismo desde que estoy aquí. Yo me alejo de todo, también de las redes, que lo mismo te salvan que te joden", expuso, para concluir hablando de qué le ha dado el deporte. "Entrenar todos los días termina siendo cansino. Ese nivel de organización que te da el deporte te sirve para el futuro. Creo que es lo mayor que me ha dado el deporte, tener la cabeza bien puesta, saber que no todo es para siempre y que tienes que estar muy tranquilo, porque lo mismo estás arriba y te van a alabar muchísimo como que estás abajo y estás frito", finalizó.