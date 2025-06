Isabel Coixet muestra en el Thyssen su colección de collages inéditos: "Me gusta acumular cosas absolutamente absurdas"

La cineasta Isabel Coixet ha presentado este lunes en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza su colección de unos 50 collages inéditos, recogidos en la exposición 'Aprendizaje de la desobediencia', y ha asegurado que el collage es "una manera de fijar cosas que no se pueden fijar de otra manera".

"Empecé con los collage sin pensar en absolutamente nada. Alguien podría decir que tengo síndrome de diógenes, pero prefiero decir que mi animal espiritual es el cuervo o la urraca y que me gusta acumular cosas absolutamente absurdas", ha asegurado Coixet en rueda de prensa.

La exposición, que forma parte de la programación de PHotoEspaña, está compuesta por medio centenar de collages presentados en una variedad de soportes y técnicas que van desde lo digital al lienzo, pasando por el cartón, la pluma, el papel y el táblex. La mayoría de las composiciones datan entre 2021 y 2024.

La artista ha recordado su encuentro con el director artístico del Thyssen, Guillermo Solana, a quien le presentó sus recortables con la idea de realizar "postales". "Que se muestren ahora por primera vez es una especie de casualidad. Mi gran aspiración era que hicieran postales sobre mis collages. Soy de esas personas que ven la piscina vacía y me tiro. Amo las piscinas vacías", ha recalcado.

"Lo que hago aquí es una transmisión de emociones. El título de la desobediencia me parece perfecto porque es lo que yo hago cuando me dedico a los collages", ha reconocido.

En este punto, ha asegurado que se siente "muy cómoda" siendo una "impostora" y ha añadido que la "mochila" que ha sentido como artista no es diferente a la que carga cuando se pone detrás de las cámaras. "En la exposición hay un ejercicio de punto de vista muy determinado. Hay algo que deliberadamente tiene que ver con la desobediencia y para mi ha sido muy liberado romper con ese objetivo de 35mm", ha explicado.

"Una de las cosas buenas del collages es que puedes cometer errores. Yo me he pasado la vida en un oficio (cine) donde los errores van muy tarde. Es fantástico levantarte por la mañana y ver que lo que has hecho no está bien y puedes romper algo y empezar de nuevo", ha afirmado.

Por su parte, la comisaria Estrella de Diego asegura que Coixet desprende en sus obras la misma "desobediencia" que reside en sus películas, reflejando temas aparentemente banales. "Las imágenes han sido muy especiales y difíciles de montar, pero se crea una coherencia que para mi va más allá de lo visual", ha destacado.

En la rueda de prensa también ha participado Guillermo Solana, que ha ensalzado la dedicación tan "definida" de Coixet con los collages, algo que considera que "no es tan frecuente en el cine", si bien ha puesto de manifiesto que es una disciplina que trabajan realizadores como Tim Burton o David Lynch.

"El collage tiene unos orígenes que, en el fondo, se remontan al sector cinematográfico. Es excepcional que una cineasta como ella haya mantenido esta dedicación de esta manera tan sostenida", ha ensalzado.