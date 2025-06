Roberto Leal defiende públicamente a Melody tras las críticas recibidas

Muchos han sido los rostros conocidos que han defendido públicamente a Melody tras las críticas que ha recibido por su actitud ante los medios de comunicación en los últimos días... y es que aunque la artista se ha mostrado de lo más sincera, hay quien considera que está más altiva que nunca.

El último que ha salido en defensa de la cantante ha sido Roberto Leal, que ha confesado que "hay que ponerse también en la piel de los artistas, que después de llegar allí con muchas esperanzas, luego te sale mal, bueno, habrá quien diga, hay que llevarlo de una manera y hay quien se ponga".

En ese aspecto, cree que "al final solamente sabe cómo lo ha pasado la persona que ha estado ahí, que es ella" y "a partir de ahí, todo lo que podamos decir los demás que no tenemos ni idea son tonterías", ha declarado.

Más allá de polémica de Melody o no, Roberto ha confesado que "es una grandísima artista que se ha defendido y que lo ha hecho francamente bien. Después te puede gustar más o menos la canción, pero bueno, yo no voy a entrar a debatir. Sinceramente, no sé ni hasta dónde llega la polémica, no he estado al tanto".