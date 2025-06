Trump dice que Musk enfrentará "muy graves consecuencias" si financia a candidatos demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que habría "muy graves consecuencias" si el magnate Elon Musk financia a candidatos demócratas para que compitan contra los republicanos que respaldaron el proyecto de legislación fiscal impulsado por su gabinete.

"Si lo hace, tendrá que pagar las consecuencias. Tendrá que pagar consecuencias muy graves si hace eso", ha declarado en una entrevista telefónica con la cadena de televisión estadounidense NBC, si bien se ha negado a compartir los detalles sobre esas eventuales repercusiones.

Trump también ha reiterado que no tiene intención de reparar su relación con Musk, después de la disputa pública que estalló esta semana. Al ser preguntado sobre si pensaba que su relación con el director ejecutivo de Tesla y SpaceX había terminado, ha dicho que supone que sí.

El inquilino de la Casa Blanca ha acusado a Musk de ser "irrespetuoso con la oficina del presidente". "Creo que es muy malo porque es muy irrespetuoso. No se puede faltar el respeto al presidente", ha considerado. También ha añadido que no tiene intención de hablar con él.

Además, ha afirmado que no ha vuelto a pensar en la idea de cancelar los contratos federales de las empresas de Musk. "Podría hacerlo. No lo he vuelto a pensar", ha afirmado.

El jueves Musk realizó una serie de publicaciones en la red social X contra el presidente, incluida una que ya ha eliminado sobre los vínculos entre Trump y el traficante de menores Jeffrey Epstein. En los días previos a su enfrentamiento verbal público, Musk había criticado el proyecto de ley de gasto del Partido Republicano.