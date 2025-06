Los Mohedano vuelven a irse de comunión

Los Mohedano vuelven a juntarse este fin de semana para celebrar la comunión de Andrés, hijo de Rosario Mohedano y su marido Andrés, en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Brunete. Un evento en el que se esperaba la asistencia de Amador Mohedano debido a sus palabras en el 19º aniversario de la muerte de Rocío Jurado hace unos días y en el que finalmente no se ha dejado ver.

Rosario y su marido Andrés se mostraban de lo más ilusionados ante las cámaras cuando llegaban a la parroquia, al igual de Rosa Benito, pero evitaban desvelar el motivo que ha impedido a Amador viajar hasta Madrid y reencontrarse con toda la familia.

Rosa ha atendido a los medios de comunión y al preguntarle por esta ausencia, mostraba su hartazgo: "Uy, de verdad" y confesaba que "no tengo ni idea" de las dolencias de espalda que ha tenido su exmarido en las últimas semanas.

Eso sí, la colaboradora de televisión confirmaba que entre ellos no existe ningún problema: "Pues no, no tenemos ningún problema", ya que también se comentaba que la ausencia en la comunión de su otro nieto no había acudido para no coincidir con ella.

Hace unas semanas Rosario celebraba la confirmación del hijo que tiene en común con Antonio Tejado, a la que acudía este y toda su familia, provocando un revuelo mediático debido a la situación en la que se encuentra. En esta ocasión, la celebración ha podido llevarse en la más estricta intimidad de los más allegados.