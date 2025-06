Enrique Santiago advierte de que IU saldrá del Gobierno si se llega al 5% en gasto en Defensa

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, ha advertido al Ejecutivo central, del que su partido forma parte, que si "entra en la brutal espiral de rearme" acepta la propuesta de incrementar el gasto militar al 5% del PIB, "sería prácticamente imposible que Izquierda Unida pudiera permanecer en un Gobierno que entra en esa brutal carrera de rearme", ha asegurado.

"Nuestra posición es clara, igual que otras fuerzas de la mayoría parlamentaria también lo han manifestado. Es absolutamente imposible sustentar y forma parte de un Gobierno que entra en esa locura sin sentido ninguno para fortalecer los intereses de un gobierno desnortado y peligroso como es el Gobierno de los Estados Unidos", ha aseverado.

Antes de participación en la manifestación de este mediodía en el centro de Madrid contra el rearme y la guerra, Santiago ha afirmado que el mundo de hoy "se acerca al abismo, con graves amenazas de destrucción".

"Estamos contemplando el genocidio del pueblo palestino con la absoluta pasividad de la comunidad internacional que no está siendo capaz de hacer nada para evitarlo. En Europa asistimos a una guerra interminable, cada día más alargada, con un gasto incesante de armas y queremos dejar claro que el rearme no es una solución sino que es un problema en ese contexto", ha esgrimido.

Santiago ha apuntado que las armas se fabrican para utilizarse en guerras, que rearme de cualquier nación "provoca una reacción en otros países que también entran en esa carrera de rearme" y que esta decisión "detrae recursos de gasto social, de educación, de servicios públicos, de sanidad o vivienda".

Por eso, el también líder del Partido Comunista de España ha advertido que estarán "muy vigilante", ha recordado que se opusieron al aumento del gasto militar en el Consejo de Ministros y piden que se debata en el Congreso de los Diputados este asunto, mientras anima al Gobierno a que se oponga a llegar al 5% del PIB en el gasto militar en la próxima cumbre de la OTAN.

UN NUEVO MODELO DE SEGURIDAD

En ese punto, Santiago ha destacado que IU ha lanzado una propuesta para abordar un nuevo modelo de seguridad integral europeo "que no puede descansar en la carrera armamentística, sino en la seguridad humana, con más gasto en educación, protección social y ambiental, prevención de catástrofes naturales, seguridad energética y en las inversiones que realmente garantizan la vida digna de la gente".

Y un modelo de relaciones internacionales, ha continuado el diputado de Sumar, "mucho más colaborativo y multilateralista". "Hoy más que nunca hay dejar claro que la OTAN no solamente no ayuda, no defiende, no acaba con los conflictos sino que los incrementa, es un riesgo. Todas las alianzas militares deben desaparecer y la OTAN debe desaparecer", sostiene.

Para Enrique Santiago, "no habría nada más estúpido en estos momentos en los que la administración Trump ha desatado una brutal guerra comercial contra Europa y amenaza la soberanía de países de la OTAN como Canadá o como Dinamarca, que organizarles una inmensa transferencia de recursos a sus empresas de armamento".