Claudia Pina: "Espero que sea una temporada de punto de inflexión"

La futbolista española Claudia Pina ha visto un "punto de inflexión" en la temporada 2024/25 recién acabada para el Barça Femení, habiendo ganado este sábado con dos goles suyos al Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina y siendo elegida como mejor jugadora del partido (MVP), mirando ya de cerca a la Eurocopa Femenina con la selección.

"Este [pasado] verano me puse bastante las pilas para llegar de la mejor manera posible. Sabía que Pere [Romeu] contaba conmigo y tenía que llegar de la mejor manera. He ido de menos a más en la temporada, y también el equipo. Termino contenta y con confianza, metiendo goles, y para mí es muy importante. Espero que sea una temporada de punto de inflexión para que las que vengan sea mejor", afirmó en rueda de prensa.

"Contenta por la temporada, contenta porque este año me han dado la confianza y la he devuelto en el campo. A seguir creciendo como jugadora y persona en el club, a intentar ganar títulos y a intentar sentirme bien en el campo, que es lo importante", añadió Pina desde El Alcoraz (Huesca) después de conquistar otro título más con el equipo culé.

Además, subrayó que "era importante" ponerse "por delante" cuanto antes frente a las colchoneras. "Ha sido un gol importante y me sale solo lo de dar un beso al escudo, por eso lo hago. Yo siento y quiero mucho al Barça", dijo una Pina que selló la victoria marcando el 2-0 en el 74'.

"Somos un equipo dentro y fuera del campo, nos alegramos todas de lo que nos pase. Estamos felices por el partido, están ellas contentas conmigo por los goles, pero también me han dicho que podía haber metido el tercero y no lo he hecho. Hoy me ha tocado a mí, felices todas. El título para casa, para Barcelona, y el año que viene más", aseveró.

"La clave es el trabajo, la confianza, y la cabeza. Saber estar en momento que no me hubiera gustado estar pero me ha tocado por decisiones de entrenadores. Loa veo ya diferente que la primera vez que me tocó. Debo estar siempre preparada para dar el máximo de mí", concluyó Pina.