Bolivia denuncia por "terrorismo" a Morales por los bloqueos de carreteras en defensa de su candidatura

El Gobierno de Bolivia ha denunciado por "terrorismo" y otros siete delitos al expresidente Evo Morales por los bloqueos de carreteras de los que se le acusa como instigador y que duran ya cuatro jornadas.

"Hemos presentado hoy una denuncia por ocho delitos de acción pública atribuibles, inicialmente, al señor Evo Morales Ayma, a la señora Suseth Rodríguez y a quienes resulten autores, coautores, cómplices o encubridores", ha explicado el ministro de Justicia, César Siles, a su salida de la Fiscalía de La Paz tras presentar la denuncia, según recoge la agencia boliviana ABI.

Los delitos alegados por Siles son terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del estado, y obstrucción de procesos electorales.

El ministro ha identificado a Morales y Rodríguez como los responsables de ordenaron los bloqueos de carreteras para así forzar que se habilite la candidatura del expresidente, pese a que la semana pasada la Justicia impidió a su partido inscribirlo por estar fuera de plazo y no haber obtenido, al menos, el 3 por ciento de los votos en los anteriores comicios, tal y como establece la ley electoral boliviana.

Siles ha pedido al Ministerio Público que actúe rápidamente para detener las protestas se han extendido por el departamento de Cochabamba, así como en algunas zonas de La Paz, Sucre y Potosí.

"Se está atentando contra la libertad de locomoción de las personas, contra el paso de cisternas que traen combustible y de ambulancias, ya hay personas fallecidas, heridas, policías agredidos, sin duda el Estado y el gobierno tiene que reaccionar", ha advertido.

El ministro ha amenazado este mismo jueves con recurrir al Ejército "si es necesario" para garantizar la celebración de elecciones el 17 de agosto a medida que aumenta la tensión por los bloqueos protagonizados por grupos de seguidores del expresidente, que insisten en que sea aceptado como candidato a pesar de su inhabilitación.

El propio Morales acudió a su cuenta en la red social X para dar una respuesta a las informaciones que circulaban en las horas previas a la presentación de la denuncia para resaltar que se trata de "un nuevo proceso que se suma a los trece iniciados por el Gobierno de (el presidente, Luis) Arce en los últimos meses".

"¿Acaso con eso resolverán la escasez de combustible que hace dos años golpea a transportistas y familias enteras? ¿O la inflación que encarece los alimentos y provoca hambre en nuestro pueblo? ¿Acaso amenazando con cárcel devolverán la estabilidad cambiaria?", se ha preguntado el exmandatario.

"Intentan silenciarme como si eso calmara el dolor de las madres que hacen fila por un litro de aceite o un kilo de arroz. Persiguen a Evo, como si eso le devolviera al sector productivo la certeza para trabajar cuando no hay combustible ni dólares", ha manifestado.

De esta forma, Morales ha sostenido que "este no es un ataque a una persona", sino "una amenaza al pueblo que se organiza y levanta la voz". "Pactar con la derecha no traerá estabilidad, solo más crisis. Bolivia necesita soluciones, no persecuciones", ha zanjado.