Rosanna Zanetti, su declaración de amor a David Bisbal en su 46 cumpleaños

David Bisbal cumple este jueves 5 de junio 46 años, y lo celebrará separado de su familia, ya que se encuentra de gira por América y no será hasta dentro de unos días cuando se pueda reencontrar con Rosanna Zanetti y sus tres hijos, Ella -fruto de su relación con Elena Tablada-, Matteo y Bianca para soplar las velas junto a ellos.

Así nos lo ha contado la modelo venezolana en la gala de los Premios Elle Style Awards, donde a corazón abierto se ha sincerado sobre el secreto del éxito de su relación, confesando que -por raro que resulte hoy en día y con unas profesiones tan exigentes como las suyas- nunca ha atravesado una crisis con el cantante almeriense.

Tan enamorada como el primer día después de 9 años juntos, Rosanna ha revelado que Bisbal es para ella "el número 1" no solo como cantante sino también como papá y como pareja: "Es que lo tiene todo, claro que sí" ha presumido.

"Llevo muchísimos años sin tener una crisis. Al final la buena comunicación hace que todo fluya increíble. Nos apoyamos, admiramos. Hemos llegado a un punto en nuestras vidas que es perfecto. Quizás si nos hubiésemos conocido antes, hubiese habido drama y todo este tipo de cosas, pero estamos increíbles" ha reconocido, revelando que ni ella ni el artista son celosos.

Después de 15 días separados porque el de Almería está en Estados Unidos de gira, lo que más le pesa a Rosanna es que "no vamos a pasar su cumpleaños juntos. Estoy extrañándolo mucho". "Y el 15 de junio es mi cumpleaños y tampoco estaré con él... Es difícil, pero es por ejemplo cuando dicen el día de los enamorados es un día, pero al final es todos los días. Cuando llegue nos pondremos al día y celebraremos por el doble o por el triple" adelanta, explicando que si no le acompaña en esta ocasión en sus conciertos es porque "hay trabajo en equipo, también tengo trabajo y no he podido".

Por último, la venezolana ha preferido no pronunciarse sobre la relación que David tiene con Elena Tablada, ya que como asegura tajante, "no es mi tema". "Tú me preguntas por mí en este momento de mi vida, equilibrio y paz y es lo que le deseo igual a todo el mundo" ha zanjado.