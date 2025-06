ONG ambientales debaten control de químicos en los plásticos ante negociación de tratado

Ciudad de Panamá, 3 jun (EFE).- ONG ambientales en América Latina comenzaron a debatir este martes en Panamá puntos claves, como el control de químicos en los plásticos o la reducción de los mismos, para llegar a un consenso de cara a adoptar un tratado internacional sobre la contaminación por plásticos, cuyas negociaciones se desarrollarán en agosto próximo en Suiza.

"La región latinoamericana y del Caribe (siempre) lleva una declaración conjunta sobre los temas que se logra consenso. Y hasta el momento, la verdad, no se ha logrado consenso en la mayoría de los temas", dijo a EFE este martes Alejandra Parra, miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA).

Todo ello pese a que "muchos países están de acuerdo con cuestiones centrales como la necesidad de la reducción de la producción de plásticos con metas globales vinculantes", apunta Parra, aunque sí se han alcanzado acuerdos en otros aspectos como el financiamiento.

"Esperamos también que se logren posiciones conjuntas sobre otros temas sustanciales del tratado como la reducción de la producción, el control de las sustancias químicas y la transición justa, entre otros temas muy importantes", agrega Parra, que también es asesora de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA).

Las organizaciones civiles se preparan en Ciudad de Panamá este martes y miércoles en el marco de la Consulta Regional del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (Grulac) para la segunda parte de la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC 5.2) del Tratado de Plásticos.

En esa reunión, las ONG tienen el objetivo de aportar evidencia científica y enfoques basados en la justicia ambiental para apoyar a los Estados en la construcción de posiciones comunes ambiciosas que respondan a la urgencia de enfrentar la actual crisis del plástico en beneficio del planeta y de las futuras generaciones.

Las organizaciones civiles, entre ellas están MarViva, Fas Panamá, Greenpeace de Colombia, Acción Ecológica México o Taller Ecologista de Argentina, participan como observadores en la Consulta Regional.

"Nosotros creemos que la parte angular del tratado (de plásticos) es apuntar en la reducción de la producción y del consumo. Si no hacemos eso, no vamos a hacer nada, porque luego de 30 años ya se demostró que el reciclaje no es una solución", explica a EFE la presidenta de Fas Panamá, Marisol Landau.

Landau detalló que el problema de la gestión de plásticos en América Latina y el Caribe reside en que se ha "demostrado" que el reciclaje es un "espejismo" debido a que el "volumen absurdo" de plástico, su "diversidad" y la alta cantidad de "aditivos" dentro de ellos dificulta su reciclaje.

"La industria lo sabía y, a pesar de eso, nos vendieron una idea de reciclaje, un espejismo, y hoy estamos afrontando esa realidad de que el plástico realmente no era reciclable en su totalidad", agrega Landau.

"(Ya) no hay una mayonesa en frasco de vidrio, todo está en plástico. Entonces, no hay manera que Latinoamérica, donde la deficiencia en los sistemas de gestión es enorme (...), vaya a poder resolver el problema solo hablando de gestión y de recolección. Es imposible", dice.

Por ello, propone "reducir el plástico, la producción y que cambiar el modelo de consumo" hacia uno "que realmente sea sostenible".

Esa segunda parte de la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluido el medio marino, está prevista del 5 al 14 de agosto de 2025 en Ginebra, según la información oficial.

Las primeras cinco reuniones para el desarrollo del acuerdo internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación plástica tuvieron lugar en 2022, 2023 y 2024, de acuerdo con la información oficial.