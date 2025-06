Eugenia Martínez de Irujo revela si será la madrina de la boda de su hermano Cayetano

Aunque todavía quedan meses para el gran día, y los novios están llevando los preparativos con sumo secretismo, cada vez conocemos más detalles de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan tras diez años de discreta relación.

Tal y como ha trascendido, la pareja se dará el 'sí quiero' el próximo 4 de octubre en un lugar muy significativo, la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, donde reposan las cenizas de la Duquesa de Alba, y posteriormente lo celebrarán con sus seres queridos en la finca que el duque de Arjona posee en la localidad andaluza de Carmona, 'Las Arroyuelas'.

Navascues será la firma que vista a Bárbara en el momento más especial de su vida, mientras que después de rumorearse que Eugenia Martínez de Irujo acompañaría a su hermano al altar, parece que la madrina será finalmente la hija del jinete y Genoveva Casanova, Amina.

Una noticia que ahora confirma la duquesa de Montoro en exclusiva para Europa Press: "No, obviamente la madrina no soy yo. Nunca me lo dijeron. Lo lógico es que sea Amina, su hija" ha explicado con una sonrisa, dejando claro que lejos de estar enfadada con Cayetano, "yo lo que entiendo es que debe ser su hija, es lo normal, no yo". "Nada, nada molesta, al revés" ha zanjado, dejando claro que en ningún momento se planteó ser la madrina de la boda y que este tema no ha causado ninguna controversia.

Además, Eugenia ha aprovechado la ocasión para pronunciarse por primera vez sobre la serie documental de tres episodios que se hará sobre la vida de su madre coincidiendo con el centenario de su nacimiento, y en la que Cayetano -muy implicado en el proyecto- ha confesado que le gustaría que saliesen los seis hijos de la duquesa de Alba a pesar de que en la actualidad solo tiene relación con ella y con Fernando. "Ah, pus eso lo sabrá él. Hay varias cosas que se van a hacer por el centenario, ya se irá diciendo todo, todavía falta tiempo, pero es normal que salgamos todos los hermanos, es que es lo que debe ser, a mí me gustaría" ha reconocido.

Por último, la madre de Tana Rivera ha evitado dar su opinión sobre la fuerte discusión que el jinete y Bárbara protagonizaron en la hípica hace varias semanas, se especula que motivada por la 'dependencia' que Genoveva tiene de su exmarido, al que llama a menudo y al que acude para todo, y la posibilidad de que acuda a su boda eclipsando a la novia en su gran día: "Eso ya se lo dices a Bárbara. No tengo ni idea, mi amor Es que no lo he visto y no lo sé. Eso lo sabrán ellos. Es algo personal, yo que sé".