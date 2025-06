Sandor Martín: "Si en 2026 tengo una oportunidad de ser campeón del mundo, lo seré"

Víctor Martí

Barcelona, 3 jun (EFE).- El boxeador Sandor Martín (Barcelona, 1993) afirma con convicción en una entrevista con EFE que no se retirará sin el cinturón de campeón del mundo en su palmarés, un título por el que optó el pasado marzo ante el dominicano Alberto Puello y que confía en conquistar, ya sea en 2026 o más adelante.

"Va a ocurrir 100%, estoy convencidísimo de ello. Si en 2026 tengo una oportunidad de ser campeón del mundo, voy a ser campeón del mundo. Lo voy a luchar. No me voy a ir de este deporte de vacío", asegura el púgil barcelonés.

Tres meses después del combate disputado en Nueva York por el título mundial de la división superligera del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que perdió por decisión dividida ante Puello, Movistar Plus ha estrenado el documental 'Las cuatro estaciones de Sandor Martín', que relata el preparación del boxeador para la que hasta la fecha ha sido la pelea "más importante" de su carrera.

En el reportaje, Martín reconoce que en ese combate le faltó "algo" y, meses después, tiene algo más claro, gracias al consejo de su psicóloga, en qué puede mejorar: "Tengo demasiados frentes abiertos en mi cabeza porque el boxeo en España no está profesionalizado".

Y relata: "Llega un punto en el que mi psicóloga me dice: 'Lo que necesitas es ordenar todo lo que tienes en la cabeza, ponerlo encima de la mesa y dar prioridad a las cosas prioritarias, teniendo muy claros tus objetivos'. Pienso que tiene razón".

En este sentido, reconoce que desde siempre ha gestionado "solo" sus problemas -"cómo he sabido", apostilla-, algo que "ha forjado" su carácter a lo largo de su trayectoria.

"Y eso quizá sea uno de los puntos por los que decimos que me ha faltado algo. Yo ya había vivido anteriormente grandes noches. No era algo que me viniese de nuevo, pero quizá tenía ese punto de emoción, tensión y miedo. Pero esta vez, estaba ante la pelea más importante de mi vida con el estado de más calma de mi vida. Era muy contradictorio", reflexiona.

No obstante, el púgil de Nou Barris prefiere mirar adelante - "la pelea contra Puello se dio como se dio y las sensaciones fueron las que fueron", puntualiza- y ya piensa en volver a optar por el título mundial.

Para que eso pase, Martín necesita anotar antes una victoria en su casillero contra un "rival de entidad", que espera que sea después del próximo verano, para posicionarse de nuevo en la lucha por el campeonato del mundo.

"El Consejo Mundial de Boxeo me ha bajado del número uno al número dos, a pesar de la derrota contra Puello. Eso habla muy bien de nuestro desempeño y creo que se están defendiendo nuestros intereses en el organismo porque quizá sientan que no se tomó la decisión correcta sobre el ring", argumenta Martín, quien confía optar de nuevo por el título en 2026.

Además, considera que en los últimos meses ha realizado "los contactos correctos con las personas adecuadas" para encauzar su carrera con la misión de alcanzar una distinción que, según aclara, todavía no ha conseguido "por detalles".

El boxeador español tiene que luchar "contra viento y marea"

Un cinturón que, en su opinión, ya se habría colgado si hubiera nacido en Reino Unido o en Estados Unidos, donde el "apoyo institucional y social, la repercusión y la industria del boxeo" funcionan de manera "muy diferente" si se compara con España.

"Un boxeador de perfil deportivo más bajo tiene más opciones de llegar arriba que un boxeador español, que tiene que luchar contra viento y marea para tener una oportunidad como la que yo he tenido. Ese es el tema y el eje en el que hay que trabajar para reconstruir el boxeo nacional", subraya.

Y ese es uno de los caballos de batalla que Martín está librando desde hace años, ya sea desde el cuadrilátero o en su faceta de promotor de combates. Para ello no tiene dudas de que España, donde el boxeo está "en auge", necesita un campeón del mundo para que su deporte encuentre ese "punto de inflexión" definitivo.

Con todo, el púgil catalán pone como ejemplo al luchador Ilia Topuria, "que marca una línea a seguir de cómo se tienen que hacer las cosas", si bien recuerda que el hispano-georgiano es un catalizador a nivel mundial de la UFC, "un paradigma muy diferente" a la situación de las artes marciales mixtas en España, precisa.

"Solo en Cataluña se han organizado 65 veladas de boxeo durante el ejercicio 2024. Estoy convencido de que en España no han habido 65 veladas de artes marciales mixtas en el 2024. El deporte del boxeo está muy fuerte, está en auge, pero necesita de referentes y, en este momento, los referentes están por consagrarse", razona.

"Yo necesito ser campeón del mundo y necesito ayudar a mi deporte", añade Martín, quien espera enfundarse el título mundial antes de los 38 años.

Y es que para él hay tres cuestiones innegociables en el deporte del boxeo: "La primera que disfrutes del camino, la segunda que te haya merecido la pena económicamente y la tercera, y más importante, que lo puedas contar".

Sandor Martín quiere despedirse dentro de unos años del ring con estas tres premisas en liza, y un cinturón mundial que consagre una carrera brillante y despierte ese "gigante dormido" llamado boxeo en España. EFE

