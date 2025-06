Joaquín Prat se sincera sobre el gran momento que está viviendo y revela si tiene planes de boda con Alexia Pla

Triunfando en las mañanas de Telecinco al frente del programa 'Vamos a Ver', Joaquín Prat ha recibido este lunes en Madrid el Premio de Comunicación "Hugo Ferrer" durante la tradicional gala de los Premios Naranja y Limón que otorga anualmente la Peña Periodística Primera Plana.

Un reconocimiento a su labor como comunicador que el presentador ha recogido muy emocionado, ya que como ha revelado "coincide con que mañana hace 30 años que falleció mi padre -el inolvidable Joaquín Prat- o sea que fíjate la ilusión que me hace teniéndole más presente que nunca. Espero que esté orgulloso de que su hijo ha entendido que en esta vida lo que vale es el esfuerzo, el trabajo, la constancia y el sacrificio, que es lo que él me inculcó. Trabajar duro, trabajar, trabajar, siempre".

"Se lo dedicaré a él, se lo dedicaré a todos mis compañeros que me aguantan todos los días, que aguantarme a mí no es fácil, a la paciencia que tienen y por supuesto a mi pareja y a mi familia" ha explicado, reconociendo que "me da mucho pudor recibir premios porque creo que el premio es tener trabajo y dedicarte a lo que te gusta, el premio es que te vaya bien, que tengas buenas audiencias, que haya buen rollo en el programa, y luego pues esto siempre es un estímulo y además es un momento divertido para reencontrarte con gente".

Entre los galardonados, Ángel Cristo Jr., Premio Limón por su trato "ácido" con la prensa en el último año y al que Joaquín ha dedicado unas palabras de apoyo: "No sé por qué le dan el premio Limón a Angelito, que siempre nos trata con mucha cordialidad cuando nos lo encontramos en la calle. Tú tendrás en mente a unos cuantos de estos de 'no me toques', que viven de esto y luego cuando les pillas por la calle ahí ya no les atiendes. Este se sienta cobrando y os atiende sin cobrar. Y para mí eso tiene un valor añadido. Luego, que compartas o no su visión o lo que cuenta o que te caiga bien o mal es otra cosa".

A sus 50 años recién cumplidos y confesando que por el momento "no tengo goteras" -más allá del astigmatismo y "la pedrada de la cabeza, pero esa la tengo desde que nací", como ha apuntado divertido- Joaquín se ha sincerado sobre el gran momento que está viviendo. "El mejor momento siempre es el presente, porque el pasado es absurdo mirar hacia atrás, no te reporta nada y el futuro, como no lo podemos controlar, pues ya vendrá" ha asegurado, admitiendo que "vivir el presente, estar a gusto y poder disfrutar de lo que tienes es maravilloso. Saber con quién quieres estar, de quién te quieres rodear, es muy importante".

Muy enamorado de Alexia Pla, con la que está a punto de celebrar su tercer aniversario de relación, el presentador ha dejado entrever que su boda podría estar muy pronto. Y aunque no ha querido responder a la pregunta de si "ha hincado rodilla ya" directamente, sí ha confesado que "cuando estás con alguien siempre quieres ser feliz a su lado, dando todos los pasos que haya que dar para conseguirlo, para afianzar la relación". "Estamos felices, felices, felices" asegura.

Sus planes para este verano, como nos ha contado, "trabajar en julio y vacaciones en agosto. Ana Rosa se marcha en julio y volvemos a lo que había antes de que volviese ella a las mañanas. Terradillos va de 9 a 10 y media con 'La mirada crítica' y luego entro yo de 10 y media a 3".

¿En septiembre volveremos a ver a Ana Rosa en las mañanas después de los rumores que han surgido ultimamente sobre una reestructuración en la parrilla de Mediaset? Como ha aseverado, "quiero pensar que sí. Hasta donde yo sé, sí rotundo. Pero ya sabes que la tele es lo que es. Pero sí, sí, hasta donde yo sé, la vuelta de Ana Rosa está fuera de toda duda".

Por último, Joaquín ha reaccionado al divertido momento protagonizado por el marido de su hermana Alejandra Prat, Juan Manuel Alcaraz, en Las Ventas el otro día cuando confesó que era "un diez como presentador y como cuñado": "Ay el cuñado, me mandó el vídeo. Digo, 'cuñado, estabas cagado perdido'. Estaba más tenso que cagando sin pestillo" ha bromeado, devolviéndole el piropo al revelar que "es un tipo estupendo, para mí es un hermano y se lo ha ganado. Lleva con mi hermana 20 años, tienen tres críos preciosos y ya te digo, es que es familia. Sabes que hay cuñaos y cuñaos. Pues este es del que se sale del tópico, del cuñao enrollado, divertido, con el que conectas desde el primer momento".