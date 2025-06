Ángel Cristo Jr. recibe el Premio Limón y confiesa de qué se arrepiente en su guerra contra Bárbara Rey

Un año más la peña periodística Primera Plana ha celebrado su tradicional gala para entregar sus famosos Premios Naranja y Limón. Entre los premiados esta edición, Joaquín Prat -Premio de Comunicación "Hugo Ferrer", Omar Montes -Premio Naranja-, María José Cantudo -Premio Mandarina- y Ángel Cristo Jr., Premio Limón por la "ácida relación" que ha tenido durante 2024 con los periodistas, dificultando con su actitud la labor de los medios de comunicación.

Un galardón que el hijo de Bárbara Rey ha recogido encantado y con la compañía inseparable de su mujer Ana Herminia. "Es un premio buenísimo y estoy muy contento, no sé por qué tiene tan mala fama" ha asegurado, reconociendo que es merecedor del mismo porque "el precio de la fama a veces es difícil. Sales de casa, tienes que esconderte, no quieres que te vean. Hay días que estás bien y hay días que no tienes ganas y te enfadas. Entonces, por las veces que me haya portado mal con la prensa, pues a lo mejor sí me lo merezco, pero yo creo que en general os tratamos bien". "A ver si el año que viene me dan el Naranja" ha bromeado, dejando claras sus intenciones de ser más simpático con las cámaras a partir de ahora.

"Hay veces que he dejado de hacer cosas por tener a la prensa en la puerta de casa, pero muchas veces no son cosas imprescindibles. Te sugestiona. Pero son cosas normales y que no las critico, lo que es lógico. Simplemente he modificado a veces los horarios para poder hacer ciertas cosas más tranquilo. Si yo me levanto y me pongo una gorra y voy en chanclas por la calle, no quiero que me saquéis para ir a comprar hielo" ha explicado, insistiendo en que a pesar de todo considera que su relación con la prensa es buena.

A una semana de la publicación de la autobiografía de su madre, "Bárbara Rey: Mis memorias", Ángel ha confesado que "a mí me hubiera gustado haber empezado mi historia escribiendo un libro, pero como los tiempos van como van y todo esto de este mundo es muy rápido, pues al final se ha contado como se ha contado", admitiendo que en cierto modo se arrepiente de haber declarado la guerra a la vedette en los platós al contar cómo fue su infancia a su lado.

Respecto a las memorias de su madre, el exconcursante de 'Supervivientes 2024' ha ironizado con que "me encanta leer. Espero que me envíe un ejemplar dedicado", y "yo espero que hable de mí porque son muchos años con ella. ¿Qué menos? Espero que hable de mí. Me lo puede dejar en cualquier sitio, en la recepción de Telecinco". "Me las vais a leer vosotros seguro" ha echado balones fuera cuando le hemos preguntado si va a leerlas.

Además, Ángel ha reaccionado a las lágrimas de Bárbara hace unos días en el plató de 'Supervivientes' al revelar que lleva un año sin ver a su nieta y la echa de menos. ¿Es él quién impide a la vedette estar con la pequeña? Como ha asegurado implacable, "se lo impide ella".

EL DISCURSO DE ÁNGEL AL RECOGER EL PREMIO LIMÓN

En su discurso a la hora de recoger el premio más ácido de la noche, el marido de Ana Herminia se ha sincerado y ha confesado su arrepentimiento por cómo ha hecho pública su dura historia al lado de su madre: "Muchos de vosotros me conocéis desde que era un niño y me hubiese gustado mucho que os quedarais con esa imagen de mí, pero hoy aquí, a mis 44 años, recibiendo este premio que jamás pensé recibir, pues para nadie es un secreto que la fama y ser conocido nunca me gustó, pero a veces es un mal necesario, entre comillas".

"Para mí este año no ha sido fácil, yo di el paso de hablar por lo más importante que tengo en mi vida, que es mi hija, y conté las cosas a lo mejor de una manera que ahora no me siento especialmente orgulloso, porque me hubiera gustado que se hubiera contado de otra forma, a lo mejor como lo hubierais contado vosotros, los grandes periodistas que estáis aquí, pero el mundo va muy rápido, ¿no? Y se contó de la manera que se contó, pero eso ya está hecho" ha expresado.