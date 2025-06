Montse Tomé: "Las futbolistas necesitan estos partidos para crecer"

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, ha asegurado que sus futbolistas necesitan partidos como el de este martes contra Inglaterra, en el RCDE Stadium y correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones femenina, para poder crecer y saber afrontar retos de dificultad, con el objetivo de ganar a unas inglesas que pudieron con España en Wembley y que serán también uno de los rivales a batir en la próxima Eurocopa, si bien la seleccionadora no piensa en ello.

"No hemos pensado en la Eurocopa, hemos pensado en esta ventana y en ganar a Bélgica, conseguido, y en lograr el billete para la 'Final Four'. Es un partido muy bonito de jugar, las futbolistas necesitan estos partidos para crecer, es un reto muy bueno y la oportunidad de ver a las mejores del mundo en Barcelona, espero que la gente se anime", manifestó en rueda de prensa.

Con ese objetivo de superar retos, Montse Tomé aseguró que no quiso arriesgar contra Bélgica (victoria 1-5) en la última jornada. "El once de Bélgica es porque siempre partimos con la idea de respetar a todos los rivales. No nos podíamos fiar de Bélgica, lo vivimos en la ida y había conseguido ganar a Inglaterra. Fiarse es empezar perdiendo. Queremos competir, sacar el mejor equipo para competir y tenemos 25 jugadoras para competir. Tienen que salir con una ambición brutal para que España sea el máximo competitivo", alegó.

"En mi cabeza está ver de qué manera podemos iniciar mañana sabiendo que enfrente tendremos un rival de máxima exigencia y nivel. Sabemos que Inglaterra va a llegar bien, recuperan a todas las jugadoras. Lo que pienso es en competir para ganar el partido, salvo si hay alguna jugadora con molestias y Leila es la única que no puede estar, por molestias en el tobillo", explicó la seleccionadora.

Como ante Bélgica, sacará el mejor once posible. "Vamos a sacar el once más competitivo y el que tiene que iniciar el partido, luego contamos con unas magníficas futbolistas que nos dan muchas alternativas y veremos cómo evolucionar el nivel competitivo del equipo durante los 90 minutos. Veremos cómo mantener el nivel del equipo durante el partido. Estamos muy contentos con todas las futbolistas", aseguró.

Una de ellas es Mariona Caldentey, la mejor jugadora de la liga inglesa y artífica del éxito del Arsenal campeón de la 'Champions', en la final de Lisboa ganada al Barça. "Ha sido clave en el funcionamiento del Arsenal durante toda la temporada. Hemos seguido su liga, se ha adaptado súper bien, la han colocado en otras posiciones y hemos visto otros recursos y capacidades. Ha sido la mejor del Arsenal, se le ha dado el premio de la mejor jugadora de la Liga, la conocemos y sabemos su inteligencia en el juego y la ayuda que ofrece. Es una futbolista súper profesional que hace lo que necesita el equipo", destacó.

Pero, en general, ve "genial" a todas sus futbolistas. "Veo un equipo cada vez más hecho, competitivo y unido desde lo conseguido en todo el año. Contamos con unos profesionales que nos ayudan a recuperar a las jugadoras, tienen una predisposición brutal. Son súper profesionales, las veo muy bien y con ganas de competir mañana", manifestó.

"Las jugadoras del Barça tuvieron tiempo de descanso,son muy profesionales y cuando llegaron aquí, han estado muy bien. Han venido con muchas ganas, hemos ajustado las cargas y han entrenado muy bien. Las hemos cuidado. Y si visteis el partido de Bélgica, ahí arrancaron bien", aseguró Tomé.

Del rival, aseguró que Inglaterra tiene potencial. "No sabemos con qué piezas saldrán en línea defensiva. Tienen buen juego por dentro en el centro y arriba, con Russo o Hemp, son verticales y tienen velocidad. Destaco su potencial ofensivo. Nosotras somos un equipo que nos gusta tener balón y atacar y defender bien, lo buscaremos hacer", opinó.

"El de Wembley fue un buen partido, siento que no merecimos la derrota. Lo mínimo era un empate. Jugamos con un centro del campo que nunca había jugado junto, con alguna jugadora no habitual, y el equipo dio un rendimiento muy alto en un lugar como Wembley, que algunas no están acostumbradas a ese escenario. Sabemos bien qué mejorar para competir este martes", comentó en referencia a la derrota por 1-0 de la ida en Inglaterra.