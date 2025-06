Miles de palestinos intentan en medio del caos recoger alimentos de organización israelí

Ginebra, 1 jun (EFE).- Miles de palestinos acudieron este fin de semana al corredor militarizado de Nuseirat, en la zona central de Gaza, para intentar recoger alimentos entregados por una organización creada conjuntamente por Israel y Estados Unidos para intentar reemplazar el sistema de ayuda de la ONU, en medio de una situación de hambre generalizada.

Muchos regresaron sin nada, según se observa en un vídeo difundido por la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas.

Las escenas son de caos ya que no se observa ninguna distribución organizada, mientras que la recogida de cajas con alimentos es resguardada por vehículos y efectivos fuertemente armados (pertenecientes a una empresa privada estadounidense de seguridad) que alejan a la gente -incluso se escuchan tiros- cuando los suministros se han agotado.

Para la recogida, una multitud de gazatíes deben ir por estrechos corredores rodeados de alambrados de púas, pero se ve que muchos vuelven con las manos vacías y lamentándose amargamente.

"¿A dónde vamos a recurrir? No hay comida, no hay agua, no hay nada... La gente se está robando entre si ahora", dice un hombre en el vídeo, mientras que otros afirman haber caminado y hasta corrido grandes distancias para llegar al lugar y no encontrar nada.

Una mujer lamenta la situación: "Es una vergüenza, nunca habíamos llegado a este punto. ¿Por qué está pasando esto? Mi hijo no ha comido ni pan en cuatro días", afirma.

El vídeo también contiene comentarios del jefe de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU en los territorios palestinos, Jonathan Whittall, que sostiene que esto "no es un esquema de distribución, es un simple control de la ayuda, es una escasez diseñada".

Sostuvo que la idea es que los palestinos que lleguen a alguno de los cuatro puntos de distribución, ubicados en el centro y sur de Gaza, recibirán de cualquier modo raciones mínimas.

Más de treinta personas han muerto y un centenar resultaron heridas por disparos registrados cerca de uno de esos puntos de distribución en el sur de Gaza, según informaciones del Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de Hamas. EFE

(vídeo)