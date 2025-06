Guillermo del Toro convierte a Oscar Isaac en un científico loco en 'Frankenstein'

Los Ángeles (EE.UU.), 31 may (EFE).- El director mexicano Guillermo del Toro presentó este sábado el primer tráiler de su esperada versión de 'Frankenstein' durante el evento en vivo de Netflix Tudum 2025.

"Los monstruos se han convertido en mi sistema personal de creencias… Había querido hacer ‘Frankenstein’ desde antes de tener una cámara y es algo que he perseguido por más de 25 años”, explicó el tres veces ganador del Óscar en el escenario del Kia Forum de Los Ángeles, en el que se está celebrando el encuentro que reúne a seguidores y actores de la plataforma de “streaming”.

“Yo lo creé” dice Oscar Isaac en el papel del Dr. Víctor Frankenstein en el primer adelanto de la película protagonizada por Jacob Elordi y y Mia Goth.

El tráiler también mostró una escena en la que apenas se distingue la figura del monstruo mientras está acostado y sujetado en una posición muy similar a la de Jesús en la cruz.

“Esta ha sido una experiencia de vida”, aseguró Isaac a los presentes junto al director mexicano y Goth.

Durante el pasado Festival de Cine de Cannes, Del Toro ya había adelantado que su versión de 'Frankenstein' no sería tan oscura como suele asociarse a este personaje, sino una interpretación más emocional y humana.

Ahí, el director de 'The Shape of Water' también aseguró que se "enamoró" de este personaje en la película protagonizada por Marilyn Monroe 'The Seven Year Itch', y que desde entonces tuvo la sensación de que en el mundo real, las personas suelen ser malinterpretadas y juzgadas injustamente.

"Frankenstein' además contará con la musicalización de Alexandre Desplat, con quien Del Toro ya había trabajado en su filme 'Pinocchio'. EFE