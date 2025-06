González Urrutia dice que venezolanos demostraron su "fuerza" en elección del 25 de mayo

Caracas, 1 jun (EFE).- El líder antichavista Edmundo González Urrutia dijo este domingo que los venezolanos demostraron "fuerza y convicción" el pasado 25 de mayo, cuando se celebraron en la nación caribeña unos comicios regionales y legislativos rechazados por la oposición mayoritaria, que asegura que más del 85 % de la población no votó en esa jornada.

"Hoy se cumple una semana de la demostración, de fuerza y convicción, que dieron los venezolanos. ¡No más farsa!", expresó en X el exembajador, exiliado en España desde septiembre de 2024.

En su publicación, el antichavista compartió un video en el que insistió que los venezolanos "vaciaron" los centros de votación el domingo pasado, cuando el chavismo conquistó, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), 253 de los 282 escaños al Parlamento, así como 23 de las 24 gobernaciones del país, incluida la de Guayana Esequiba, que abarca el territorio que Caracas disputa con Georgetown.

"Vaciamos las calles, vaciamos las urnas, vaciamos sus mentiras. Los vaciamos, los dejamos solos, no tienen pueblo y donde no está el pueblo no hay poder", afirma el político en la grabación.

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó acudir a esas elecciones, al insistir en su denuncia de "fraude" en las presidenciales de julio del año pasado, en las el CNE proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, pese a que el antichavismo insiste en que el ganador fue González Urrutia, su candidato.

Según la líder antichavista María Corina Machado, más del 85 % de los venezolanos "desobedeció" y no participó en esta votación, que estuvo marcada igualmente por la denuncia del Gobierno sobre un presunto plan para "boicotear" el proceso, lo que derivó en la detención de unas 70 personas, entre ellas el exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa.EFE