Ampliación de la apertura externa y profundización del intercambio y la cooperación

CHENGDU, China, 1 de junio de 2025

CHENGDU, China, 1 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- La 20.ª Feria Internacional de China Occidental se celebró en Chengdu del 25 al 29 de mayo con el tema "Deepen Reform for More Momentum, Expand Openness for Greater Growth" (Profundizar la reforma para generar más impulso y ampliar la apertura para un mayor crecimiento).

Este año se cumple el 25.° aniversario del establecimiento de la Feria, que atrajo a más de 3.000 empresas de 62 países y regiones, en la que participaron por primera vez Bolivia, Cuba y Nicaragua. Representantes de los países invitados de honor, Hungría y Laos, indicaron mediante la Feria, han llegado a acuerdos de cooperación con varias empresas chinas y ven un amplio potencial de colaboración con China occidental en los sectores de cultura, turismo, tecnología y gastronomía. El sol artificial de próxima generación "China's HL-3" y otras tecnologías y productos nuevos y pioneros se exhibieron en esta Feria, lo que expresa mucho sobre las capacidades avanzadas de fabricación y el potencial de innovación científica de China occidental. En la actualidad, 13 de los 80 grupos de fabricación avanzada a nivel nacional de China se encuentran en las provincias occidentales.

Durante esta Feria, varios interesados del oeste de China firmaron 416 proyectos de cooperación de inversión con inversores nacionales e internacionales, por un total de 354.300 millones de yuanes. Los eventos de conexión entre lo económico y lo comercial, como el Simposio de Empresas Multinacionales "Invertir en Sichuan" (sesión de Italia) y la 15.ª Conferencia Internacional de Abastecimiento de China Occidental, ofrecieron plataformas más amplias para el intercambio y la cooperación entre empresas chinas y extranjeras.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2700589/Expanding_External_Opening_Up_Deepening_Exchange_Cooperation.jpg

FUENTE WCIF