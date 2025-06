Alcaraz: "Estoy satisfecho con el tenis que estoy mostrando"

París, 1 jun (EFE).- El español Carlos Alcaraz no se muestra inquieto por haber cedido tres sets en sus tres últimos partidos en Roland Garros y aseguró que pese a los momentos difíciles está satisfecho con el tenis que está mostrando.

"En todos los partidos hay situaciones difíciles, el camino no es sencillo, siempre vas a tener que lidiar con situaciones complicadas. Pero de momento estoy contento de cómo estoy jugando, hay cosas que mejorar pero en el global estoy satisfecho con el nivel que estoy mostrando", dijo el murciano tras vencer al estadounidense Ben Shelton, 7-6(8), 6-3, 4-6 y 6-4.

En particular, aseguró estar satisfecho de la manera en la que está gestionando los momentos difíciles, "que es cuando se ve a los grandes deportistas" porque "exigen dar un plus, no tener miedo".

Alcaraz reiteró que esta temporada se ha fijado como objetivo "mejorar la consistencia" y señaló que ha dado pasos en el buen sentido.

"Cuando las cosas no salen bien, trato de buscar soluciones y no cabrearme. Es algo que estoy aprendiendo. Tengo 22 años y ya es hora de madurar. Eso se consigue con partidos, con torneos. Creo que he dado un paso adelante, pero tengo que dar más", señaló.

"En este torneo he salvado situaciones complicadas de manera muy buena (...) Hay momentos en los que te vienen pensamientos negativos y trato de que sean fugaces. El lenguaje corporal, hablarte a ti mismo de forma positiva ayuda a superar esas situaciones y no venirte abajo", indicó.

El español reconoció que Shelton le puso en situaciones comprometidas y consideró esencial haber ganado el juego de desempate del primer set.

Alcaraz afirmó que, ahora, afronta mejor a jugadores de gran saque como el estadounidense: "Antes quería evitarlos, pero ahora me da igual, tengo confianza en mi resto, he aprendido a afrontarlos y me siento cómodo".

Destacó la amistad que le une al estadounidense y se refirió al punto que le dio después de que el árbitro se lo hubiera dado a él: "Me habría sentido culpable. Hay que mostrar valores, el deporte es también el juego limpio. Quiero ganar partidos con justicia, no me hubiera gustado que a mí me hicieran lo contrario".

En cuanto al estadounidense Tommy Paul, su rival por un puesto en semifinales, destacó el elevado nivel de los duelos que han tenido hasta ahora.

"Cada partido contra él ha sido complicado y en ocasiones me ha ganado. Vuelve a estar en cuartos de un Grand Slam, a un nivel muy alto y con confianza. Trataré de hacer mi juego, aprender de los errores que he cometido hoy y no repetirlos", señaló. EFE