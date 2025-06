Aless Gibaja da la cara por las Campos: "Esto es un business, que ganen dinero"

Hace unas semanas se hablaba de una posible crisis sentimental entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia debido a una discusión que acabó con el modelo marchándose de casa y durmiendo fuera del hogar familiar... pero lo cierto es que ambos negaron que eso hubiese ocurrido.

Hace unos días, Aless Gibaja hablaba con la prensa y aseguraba que "eso es todo mentira" y comentaba que es "increíble cómo se llevan, cómo cuidan al bebé, hacen un match tremendo". Tanto es así que "a mí me sorprende ver cómo Alejandra es tan madraza, es increíble, porque para mí hace nada era una bebé y ahora tiene un bebé ella".

A pesar de ese gran cambio que ha experimentado la joven, Aless desvelaba que su amistad no se ha visto alterada, ya que siguen siendo "súper buenos amigos" aunque "alguna vez sí que hemos discutido, pero por tonterías".

Además, aprovechaba para aclarar que no tiene "nada" de miedo a Alejandra, que "todos tenemos carácter, pero al final es súper buena, es más lo que parece de lo que es porque en el fondo es una niña súper sencilla".

Por último, en cuanto a las críticas que ha recibido Carmen Borrego o Carlo Costanzia por vender su vida en los platós y luego no querer tratar algunos temas públicamente, Aless defendía a la familia: "Esto es un business, que ganen dinero, al final son todos del mismo clan y si unos lo hacen, ¿por qué otros no? Yo apoyo que ganen dinero, igual que tantas críticas hacia Carlo, si no le llaman de actor, que gane dinero de otra forma".