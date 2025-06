Alegna González: "Me gustaría marcar la historia y que mi nombre se quede mucho tiempo"

David Ramiro

Madrid, 30 may (EFE).- La mexicana Alegna González sueña en grande. Después de un 2024 en el que se quedó a un paso de las medallas en los Juegos Olímpicos de París, su objetivo para este 2025 son los Mundiales de Tokio. Antes, tras superar un desgarro en el abdomen, inicia el 1 de junio la temporada en el Gran Premio Internacional Madrid Marcha con algunas de las mejores atletas del mundo.

Alegna González (Ojinaga, Chihuahua; 1999) está acostumbrada al calor de su México natal, por eso no ha notado en exceso las altas temperaturas de la capital española que ha podido ya sentir en un entrenamiento por el Parque del Retiro. En el hotel dónde se hospeda se citó con EFE para hablar de sus objetivos de la temporada, algunos aspectos personales y sus sueños deportivos.

P: ¿Qué tal la llegada a Madrid?

R: He hecho un primer entrenamiento y, la verdad, es que el clima está bastante caliente, pero es uno de mis climas favoritos para competir.

P: ¿Qué espera de la competición en Madrid?. El nivel es top mundial

R: El nivel es muy bueno. Vienen demasiadas atletas con muy alto nivel competitivo y para mí serán mis primeras competencias de este año.

Estuve fuera de casi todas hasta el momento por un desgarro en el abdomen pero estoy emocionada de iniciar la competición en Madrid. Con esta competencia y la que tenemos la próxima semana en La Coruña todo va enfocado al Mundial de Tokio.

P: ¿Cómo está viendo a sus rivales? Me refiero a la peruana Kimberly García, la española María Pérez o la ecuatoriana Paula Torres.

R: Las he visto competir y están como siempre, dando lo mejor y a un nivel increíble. Yo estoy esperando que comiencen las competencias y parecerme a la Alegna de hace un año.

P: El año pasado fueron los Juegos Olímpicos de París. Han pasado ya diez meses. ¿Piensa mucho en esos Juegos en los que fue quinta tanto en el relevo mixto como en los 20km?

R: Pienso en lo que pasó y lo tomo como una experiencia positiva para sacarle lo mejor que puedo de eso. Trato de darle la vuelta a la página siempre con Dios y cada una de mis competencias las analizo y quiero hacerla diferente de la que sigue.

P: ¿Dónde está su margen de mejora como atleta?

R: Yo creo que la evolución para mí es la distancia. Soy un poco floja y no me gustan mucho los tramos largos. Sé que en nuestro deporte se necesita hacer mucha distancia, pero estamos intentando cambiar esto y quitarme esa sensación de lo que no me gusta.

P: En Madrid se va a probar un sistema nuevo de arbitraje tecnológico. ¿Qué opinión tiene?

R: No es oficial aún. A mí me agrada la idea porque creo que la marcha, además de todo, es un deporte de apreciación y ahora vamos a tener una parte para que no solo sea a ojo de los jueces, sino que sea algo más tecnológico y se pueda ver el grado de flotar de cada atleta. A mí me gusta porque soy una atleta que se enfoca bastante en la técnica y espero no tener ningún problema.

P: La marcha está sufriendo un proceso continúo de cambios de distancia. ¿Cómo lo lleva?

R: Intento no fijarme mucho en eso pero desgasta mucho estar intentando cambiar la distancia. Teníamos el relevo, que creíamos que era una parte interesante y que vimos como mucha gente se interesó en él, y luego regresaron los 35 kilómetros. Ahora no, ahora es maratón. Entonces una se pregunta: ¿Qué está pasando con la marcha?. Hay que estar siempre adaptándonos a los cambios y afrontarlos de la mejor manera.

P: Una curiosidad. Su nombre, Alegna, es Ángela al revés. ¿Puede contar la historia?

R: Tengo dos nombres, uno es Alegna y el otro Aryday. Mi madre se llama Ángela y me puso Alegna, su nombre al revés. Me lo puso mi mamá y es mi nombre. Me gusta mucho, es muy original.

P: ¿Cómo compagina la marcha con su trabajo de cabo de las Fuerzas Armadas?

R: Soy una militar normal. Solamente que los representamos en las competencias. Yo hice mi adiestramiento, la verdad durísimo, y nunca me imaginé ser de las Fuerzas Armadas. Tenemos un gran apoyo pero no hay muchos deportistas que son del Ejército y de la Marina. Está bien porque para el futuro tenemos una segunda opción porque estamos acumulando años de trabajo. Entonces, cuando nos retiremos ya tenemos un trabajo seguro.

P: ¿Le gustaría el día de mañana seguir ligada al deporte?

R: Sí, me gustaría, pero más en temas políticos con algún cargo para ayudar a los deportistas.

P: ¿Quién ha sido su referente como marchadora?

R: Cuando empecé, no sabía realmente mucho de la marcha. La empecé a practicar porque tenía unos tíos que tenían un club. Entonces me inicié así, pero no con un referente como tal ni sabía cómo se clasificaba a los Mundiales o a los Juegos Olímpicos ni nada. Ahora veo a todos los atletas y veo que en México tenemos mucha historia y muchos medallistas olímpicos. A esos sí los veo ahora a todos como referentes.

P: ¿Se siente parte de ese grupo de grandes deportistas mexicanos?

R: Lo que siento es alegría y aspiración de llegar a ser como ellos pero todavía me falta un pequeño paso. Me gustaría marcar la historia y que el nombre de Alegna se quede a lo largo de mucho tiempo. EFE

