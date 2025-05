108-61. El Valencia Basket arrolla al Breogán y cierra la liga regular con victoria

Valencia, 30 may (EFE).- El Valencia Basket no dio opción alguna al Río Breogán en el partido disputado este viernes en la Fonteta y, en una nueva exhibición ofensiva, se llevó la victoria en el último partido de la liga regular de la ACB (108-61).

El Valencia arrancó con una marcha más y con opciones de correr fue capaz de tejer un parcial inicial de 10-0 con los puntos de Jaime Pradilla y de Semi Ojeleye que se fue extendiendo hasta el 17-3 con la irrupción de Josep Puerto y de Matt Costello desde el banquillo.

El entrenador del Río Breogán, Luis Casimiro, intentó reactivar a los suyos con un tiempo muerto que no surtió efecto ya que el Valencia pudo mantener su ritmo y la diferencia llegó a ser de hasta 17 puntos. Con el viento a favor se produjo el debut de Joel Soriano con el conjunto local, quien no tardó en anotar sus primeros puntos después de un rebote ofensivo.

El Breogán aprovechó una mínima desconexión del Valencia para recortar distancias en los últimos compases del primer cuarto gracias a los puntos de Aranitovic y de Hughes (25-13, min.10), pero los locales volvieron a poner tierra de por medio nada más arrancar el segundo cuarto.

Un parcial de 12-3, esta vez liderado por Jean Montero, lanzaba a los ‘taronja’ hacia la máxima diferencia de 21 puntos que obligaba por segunda vez a Casimiro a pedir un tiempo muerto que, como ocurrió en el primer parcial, no surtió efecto.

Pese a que el Río Breogán encontró algo de fluidez ofensiva con las apariciones de Quintela y Kurucs, el Valencia no daba ninguna opción y continuó ampliando sus ventajas con Montero como director y ejecutor con 9 puntos en el cuarto (45-31, min.20).

Ni siquiera el paso por vestuarios cambió la dinámica de un partido totalmente controlado por un Valencia Basket que volvía a firmar un parcial amplio de 18-5 con protagonismo para Badio y Chris Jones y su acierto exterior (63-36, min.25).

El susto de Nate Sestina, muy dolorido del tobillo tras una mala caída y que no volvió a jugar, tampoco frenó el ritmo ‘taronja’, que solo sumaba protagonistas a su fiesta particular ante un Breogán totalmente desdibujado y que no era capaz de encontrar ni tiros cómodos ni ritmo ofensivo más allá de algunos chispazos de Touré y Mavra (76-43, min.30).

Con todo decidido, los últimos 10 minutos solo sirvieron para que el Valencia Basket siguiera castigando una y otra vez la endeblez defensiva del Breogán hasta alcanzar una diferencia de 47 puntos y para que López-Arostegui sumara la canasta que sellaba una noche en la que todos los ‘taronja’ anotaron.

Ficha técnica:

108.- Valencia Basket (25+22+29+32): Badio (14), Montero (16), Ojeleye (13), Pradilla (10), Reuvers (2) -cinco titular- De Larrea (5), Puerto (12), Jones (16), López-Arostegui (7), Costello (5), Soriano (2) y Sestina (6).

61.- Río Breogán (13+18+12+18): Grant (7), Aranitovic (5), Kurucs (8), Nakic (7), Touré (8) -cinco titular- Vila (-), Apic (6), Hughes (9), Mavra (6) y Quintela (5).

Árbitros: Óscar Perea, Jorge Martínez y Raúl Zamorano. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima jornada de la Liga Endesa disputado en la Fonteta ante 5.881 espectadores. EFE

cma/asc

(FOTO)