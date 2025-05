Lidia Torrent, superada su crisis con Jaime Astrain, desvela si se plantean ampliar la familia

Tras protagonizar numerosos titulares hace varias semanas por su crisis con Jaime Astrain, y de dejar claro tanto a través de sus redes sociales como en sus últimas apariciones que han superado este "pequeño bache" y siguen tan enamorados como siempre -de hecho acaban de celebrar su sexto aniversario de relación-, Lidia Torrent ha ejercido de maestra de ceremonias en la première de 'Matices', un thriller psicológico protagonizado por Elsa Pataky, Maxi Iglesias, Juana Acosta y Miriam Giovanelli entre otros, este miércoles en Madrid.

"Estoy contenta, estoy como en un momento de mucha como paz interior, con lo cual todo lo que sea ajetreo profesional lo encaro feliz, bien y con ganas. Todo está fluyendo muy bien, o sea, que llegue mucho más trabajo que estoy con todas las ganas del mundo para defenderlo" ha afirmado la presentadora, encantada con el gran momento profesional y personal que está viviendo.

A corazón abierto, Lidia reconoce que "la estabilidad emocional es algo que todos ansiamos para que todas las facetas de nuestra vida funcionen de forma natural. Entonces es un buen momento, estoy feliz".

Respecto a su comentadísima crisis con Jaime, la hija de Elsa Anka se ha sincerado y ha explicado que "no fue un bache, realmente fue un enfado público, por desgracia", que no tardaron en solucionar apostando por su amor y la familia que han creado después de seis años juntos.

Padres de Elsa, de 3 años, no se plantean por el momento darle un hermanito a la pequeña; y aunque confiesa que "nos encantaría, a él también le gustan los niños, ahora no tenemos en la cabeza eso. Lo podemos decir de broma en algún momento, pero como que nunca, sabes, no es algo como un plan que, digamos, venga a corto plazo, metámonos en esto". "Creo que los dos tenemos mucho la cabeza en disfrutar de la peque, que está en una etapa maravillosa, y en disfrutar de nuestro trabajo, que también están sucediendo cosas importantes y que nos están ayudando a crecer y a llegar a los puertos que cada uno deseamos" desvela.

Y si tiene claro que por el momento no quiere volver a ser madre, más rotunda se muestra cuando le preguntamos por boda: "No. Ni bodas ni niños, ni bodas ni niños. No, porque es verdad que lo de la palabra boda... Habiendo ya también una familia formada, ¿no? que puede ser especial o no, y que también es un momento entrañable, bonito, y que significa mucho, pero ni bodas ni niños, no". "A disfrutar de lo que estamos viviendo" sentencia.