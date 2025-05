La nueva novela del mexicano Arriaga, entre los diez libros más esperados de junio

Madrid, 29 may (EFE).- El mexicano Guillermo Arriaga, el británico Hanif Kureishi, la estadounidense Miranda July o la española superventas Eva García Sáenz de Urturi protagonizan las principales novedades literarias del mes de junio, que coincide con la celebración de la Feria del Libro de Madrid.

La nueva novela del escritor mexicano Guillermo Arriaga, guionista de películas como 'Amores perros', '21 gramos' o 'Babel', es un relato ambientado en la frontera norteamericana sobre la ambición desmedida que está en el origen de las grandes fortunas, una exploración de los orígenes del capitalismo y de Estados Unidos en torno a la figura de Henry Lloyd.

Irónica y trasgresora, la también actriz y cineasta Miranda July narra en su segunda novela la reinvención de la vida sexual y afectiva de una artista de mediana edad, poniendo en entredicho cualquier idea preconcebida sobre la perimenopausia. Finalista al National Book Award en Estados Unidos y considerado el mejor libro de ficción del 2024 por The New Yorker y The New York Times.

Hanif Kureishi estaba de vacaciones en Roma con su pareja, en la navidad de 2022, cuando sufrió un desvanecimiento y se desplomó. Al recuperar la consciencia descubrió que no podía moverse y en el hospital se confirmó que estaba paralítico. Un libro testimonial que reivindica el poder de la escritura.

Muñoz Molina entrelaza recuerdos de su infancia y de sus primeras lecturas con el testimonio del lugar que Don Quijote ha ocupado en su vocación literaria y muestra su influencia en otros autores, como Melville, Balzac, Joyce, Thomas Mann o Mark Twain.

Discípula de Joyce Carol Oates y Jeffrey Eugenides, la estadounidense Sash Bischoff plantea un thriller psicológico lleno de giros y que invita a una reflexión sobre el significado de la justicia. Es su primera novela y se ha vendido a dieciséis países.

Un testimonio de la vida después de Auschwitz. Charlotte Delbo trata de entender si es posible retomar una vida tras haber conocido el horror más inimaginable a partir de su propia experiencia y la de los diversos supervivientes a los que la autora visita veinte años después de su internamiento.

Ha sido un éxito de ventas en Francia y está en curso de traducción a más de 20 idiomas. Inspirada en hechos reales es una historia sobre la amistad y el deseo femeninos en la Luisiana del siglo XVIII, y gira en torno a 90 jóvenes que fueron enviadas desde Francia obligadas a casarse con colonos franceses.

Tras más de una década, llega la tercera y última entrega de la saga con la que Eva García Sáenz de Urturi empezó su carrera. La autora, con más de cuatro millones de lectores aúna thriller, documentación histórica y fantasía en torno a unos personajes que envejecen muy lentamente y se mantienen jóvenes durante milenios.

Seix Barral recupera en un solo volumen los diarios de Rosa Chacel, textos llenos de claroscuros y crudeza en los que reflexiona sobre su obra, la experiencia del exilio y del regreso y sus vínculos íntimos. Llegan en un momento de reivindicación de Chacel como una de las escritoras españolas más destacadas del siglo XX y solo dos meses después de la publicación de la biografía 'Íntima Atlántida' (Taurus).

El nuevo cómic de los hermanos Gallego es una historia con mucho componente autobiográfico sobre los miedos que no se superan, según reconocen los autores. El cómic se adentra en la existencia metódica y monótona de Pedro, centrada en su trabajo y apartada del mundo. Un día Pedro encuentra una plaga de gusanos en su despensa, lo que desencadena inquietantes sueños y sucesos que activan sus miedos más profundos.EFE