Guterres: No puede haber un mundo habitable si "la gente no tiene un lugar donde vivir"

Nairobi, 29 may (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó este jueves que no es posible construir un mundo habitable si "la gente no tiene un lugar donde vivir".

"Nuestro mundo y nuestras ciudades afrontan desafíos en todos los frentes, acelerados por los conflictos, la crisis climática, el aumento de las desigualdades y las crecientes divisiones geopolíticas", señaló Guterres en un vídeomensaje dirigido a la segunda Asamblea del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), que se celebra en Nairobi.

La Asamblea, subrayó, reconoce una verdad fundamental: "No podemos construir un mundo habitable si la gente no tiene un lugar donde vivir".

Sin embargo, precisó Guterres, unos "2.800 millones de personas en todo el mundo carecen de una vivienda adecuada, atrapadas en asentamientos informales, barrios marginales o sin hogar alguno".

Según el secretario general, el Plan Estratégico 2026-2029 de ONN-Hábitat, que pretende adoptar la Asamblea en la capital keniana, donde tiene su sede central, reafirma que "la vivienda es un derecho humano".

"Es un bien público y es crucial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de las Naciones Unidas)", enfatizó.

Ese plan, prosiguió, ofrece una vía para contribuir a la promoción de "la dignidad, la seguridad y las oportunidades".

"Les deseo mucho éxito. Juntos, sigamos trabajando para garantizar que todas las personas, en todas partes, tengan un hogar", concluyó Guterres.

Este jueves se reanudó en Nairobi la segunda Asamblea de ONU-Hábitat, que se celebró en junio de 2023 en la capital keniana, pero dejó asuntos pendientes que ahora debe acometer, como la adopción del Plan Estratégico 2026-2029 de esa agencia, que aborda la importancia de una vivienda digna para todos.

Casi 3.000 millones de personas viven en viviendas inadecuadas, más de 1.100 millones residen en asentamientos informales o barrios marginales y más de 300 millones son sin techo, según ONU-Hábitat, cuya Asamblea se clausurará este viernes.

Según datos de la organización, asisten a la conferencia unos 1.200 delegados, incluidos más de 200 representantes gubernamentales (entre ellos 39 ministros).

Como órgano de gobierno del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, la Asamblea, integrada por 193 Estados miembros de la ONU, se reúne cada cuatro años y es el máximo organismo mundial de toma de decisiones sobre urbanización sostenible y asentamientos humanos.

ONU-Hábitat, que celebró su primera Asamblea en Nairobi en 2019, es la única agencia de la ONU -junto al Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA, también ubicado en la capital de Kenia)- que tiene su sede central en un país del sur global. EFE

