Benicio del Toro: "cuando pasas de los 50 empiezas a vivir día a día"

Alicia García de Francisco

Madrid, 29 may (EFE).- A sus 58 años Benicio del Toro se muestra más tranquilo que nunca, disfruta de cada proyecto y no se plantea metas concretas ni en su lado profesional ni en el personal. Ha cumplido sueños que ni esperaba, como tener una hija, y asegura que cuando pasó de los 50 empezó a ver la vida de una manera diferente.

"Ahora solo voy día a día y no sé ni cómo afrontar la vida, solo tengo fe y esperanza", afirmó el actor puertorriqueño en un encuentro con un reducido grupo de medios entre ellos EFE, durante la presentación en el Festival de Cannes 'The Phoenician Scheme', de Wes Anderson, que se estrena esta semana en todo el mundo.

En el filme que protagoniza junto a Mia Threapleton -hija de Kate Winslet-, Del Toro interpreta a Zsa-Zsa Korda, un magnate que se enfrenta a la ruina mientras trata de recuperar a su hija, una monja a la que apenas conoce, en una historia tan estética y llena de humor como suelen ser los filmes de Anderson.

"Nunca pensé en interpretar a un magnate que tiene problemas de relación con una hija. Yo tengo una hija, algo con lo que todos sueñan, y yo nunca lo pensé, pero sucedió", dijo el actor en referencia a Delilah, su hija de 13 años, nacida de una relación con Kimberly Stewart, hija del cantante Rod Stewart.

Reflexionaba así sobre el hecho de que hay papeles que todos los actores persiguen de alguna manera, aunque no es su caso porque nunca piensa en ello y prefiere dejar que la vida le sorprenda.

Y las películas de Anderson siempre le sorprenden. Ya trabajó con él en 'The French Dispatch' y no pudo participar en 'Asteroid City' -"no imagináis cómo estaba de decepcionado por no ser capaz de hacerla"-, aunque lo ha compensado siendo el protagonista del nuevo trabajo del director estadounidense.

"Conocía a Wes desde hacía mucho tiempo, creo que hace como 20 años tuvimos una reunión y hemos sido amigos desde entonces. Wes me ha apoyado mucho a lo largo de los años", resaltó el actor, que aseguró que "nadie más hace películas como las de él".

Sus historias son humanas y tienen muchas capas, "sin sexo ni edad". Hay "esperanza y honestidad en sus películas, y también humor, por eso los niños pueden verlas y disfrutarlas tanto como los adultos".

En 'The Phoenician Scheme' están presentes todas las características habituales del cine de Anderson. Una estética cuidada hasta el más mínimo detalle, tanto en los decorados como en el vestuario, el humor surrealista que recorre sus historias y un gran elenco de estrellas que protagonizan pequeños episodios que unidos dan unidad a la película.

Junto a Del Toro, la protagonista es Threapleton, pero en la película también aparecen Benedict Cumberbatch, Riz Ahmed, Michael Cera, Rupert Friend, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bryan Cranston, Jeffrey Wright o Mathieu Amalric.

El puertorriqueño conoció a Threapleton en Londres durante las audiciones puesto que la actriz británica era una de las posibles candidatas al papel de su hija, Liesl.

"Hubo un momento en el que simplemente nos miramos a los ojos, y ella no parpadeó. Luego se fue", recordó el actor, que asegura que es "una actriz muy fuerte, muy centrada para su edad. Y tiene mucha experiencia, además de que procede de la realeza de la actuación, de tal palo, tal astilla", agregó entre risas.

La actriz, de 24 años, quiso restarle importancia a lo que dijo Del Toro y aseguró que trabajar con "tantos alucinantes talentos individuales" fue increíble.

"Fue extraordinario para una joven actriz que tiene mucho que aprender en esta industria", afirmó Threapleton, que quiso absorber todo lo que ocurría a su alrededor durante el rodaje, tanto que en los seis días que tuvo libres, se acercaba al set, se escondía para no molestar -incluso debajo de una mesa- y seguía observando.

Era una "atmósfera adictiva", señaló la expresiva y risueña actriz, que a los 10 años dijo que quería dedicarse a la actuación y que obtuvo su primer papel a los 18. Y sobre si su madre le ha dado algún consejo, asegura que solo le ha dicho que es un trabajo "muy duro". EFE

(Foto)