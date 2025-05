Ben Greenhalgh, ganador de un 'reality' y campeón de la Champions con el Inter

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 29 may (EFE).- Es 2009. España sueña con el Mundial, el Barcelona con conquistar la Champions en el Santiago Bernabéu y Leo Messi acababa de levantar su primer Balón de Oro. En Inglaterra, ávidos por encontrar una estrella que rivalice con Cristiano Ronaldo y con el argentino, se agarran a un 'reality show'. A buscar entre más de 2000 chicos a un talento generacional. Y así comienza la historia de Ben Greenhalgh, ganador de "Football Next's Star" en "Sky Sports" y campeón de la Champions con el Inter de Milán.

Marco Monti, por entonces preparador de las categorías inferiores del Inter, fue el encargado de escoger a los nueve chavales que formarían el cupo final y que pujarían por conseguir un contrato de seis meses con el Inter de Mourinho, que se acabaría alzando con el triplete tras vencer al Bayern de Múnich, en Madrid.

El afortunado fue Ben Greenhalgh, que con 17 ganó el 'reality' y tuvo la oportunidad de ser entrenado por el portugués en uno de los mejores Inter de la historia.

"No hay nada que pueda competir con aquellos recuerdos", rememoró Greenhalgh en una entrevista con el periódico "The Sun" hace unos años. "A veces me invitaban a entrenar con el primer equipo y estaba ahí al lado de los jugadores con los que jugaba en el FIFA. Me acuerdo correr al lado de Lucio y que las piernas se me volvieran de gelatina. O que Quaresma me diera un pase. Yo solo tenía 17 o 18 años por entonces".

Este joven inglés formó parte de la expedición que fue a Madrid y se coronó campeona de Europa, gracias a un doblete de Diego Milito, lo que hizo que se llevara a casa una medalla de campeón de la Champions, uno de sus recuerdos más preciados.

"No jugué nunca un partido oficial con el Inter, pero me llevé muchísimos recuerdos. Estuve ahí cuando ganaron el triplete, estuve ahí en el vestuario cuando ganaron al Barcelona en semifinales... Nadie puede quitarme eso", recordó Greenhalgh, que después de la experiencia en el Inter, donde finalmente pasó 18 meses, estuvo cedido en el Como, en el que logró ocho goles en doce partidos en la Serie C.

Sin embargo, su aventura en el fútbol profesional acabó rápido y pasó a jugar en las categorías inferiores de Inglaterra, hasta llegar al Margate, donde hace las veces de jugador y entrenador y donde le recuerdan su pasado interista con una canción.

"Champions League, he's won that too, now he's at Margate, playing in blue." (Es campeón de la Champions y ahora está en Margate, jugando de azul).

Durante su carrera, Greenhalgh además actuó como doble de Cristiano Ronaldo, al que recuerda de forma afable, enseñándole 'skills' y pasando tiempo con él, y de Diego Costa, del que guarda un recuerdo completamente distinto.

"Me cogieron para ser doble suyo, lo cual no me hizo mucha gracia, pero me sorprendió que mientras intentaban grabar el anuncio, él no paraba de hacerle entradas al cámara. Nunca había visto algo así. Era como un niño pequeño en el cuerpo de un adulto. Creo que por eso el Chelsea se lo quitó de encima, porque Antonio Conte no podía controlarle".

Además de su faceta de actor y de su carrera como futbolista, Greenhalgh también fue golfista profesional en la PGA y ahí utilizaba su medalla de campeón de la Champions como marcador para las bolas.

"Me servía también para abrir conversación con el resto de golfistas", explicó en la BBC, contando también cómo una vez creyó perder para siempre su recuerdo más preciado.

"Pensaba que me la había dejado en un campo o en algún club, pero 18 meses después, cuando ya pensaba que no la vería más, me la encontré en mi coche, debajo de uno de los asientos. No creo que la lleve al golf de nuevo". EFE