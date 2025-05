Terry Bradshaw, leyenda de Steelers, critica a su exequipo por interés en Aaron Rogers

Redacción Deportes, 28 may (EFE).- Terry Bradshaw, miembro del Salón de la Fama y leyenda de los Pittsburgh Steelers, criticó a su exequipo por el interés que han mostrado por contratar a Aaron Rogers, veterano quarterback de 41 años.

"Para mí, es una broma. ¿Qué van a hacer? ¿Traerlo por un año? ¿Es broma? Ese tipo debería quedarse en California. Ir a algún lado, masticar corteza y hablarle a los dioses", señaló el ex mariscal de campo a través de CBSSports.com.

Las dudas de Bradshaw sobre Rodgers se sustentan en el bajo rendimiento que éste tuvo desde su salida de Green Bay Packers en el 2022. Con New York Jets se rompió el tendón de Aquiles en su primera campaña y el año pasado no logró llevar a los neoyorquinos a playoffs.

El hoy analista de Fox, quien lideró a Steelers a ganar cuatro de los seis Super Bowls que la franquicia tiene en su historia, también cuestionó la capacidad de su exequipo para gestionar la posición de quarterback en la que desaprovecharon el talento de un joven como Kenny Pickett, a quien dejaron antes del 2024.

"Me gustaba Kenny Pickett, pero no lo protegieron, no le consiguieron una buena línea ofensiva. Querían correr el balón, pero no tenían una línea ofensiva que pudiera protegerlo. No tenía receptores dignos de mención. Dicen que Kenny Pickett fue un fracaso. No fue un fracaso, fueron los Steelers", subrayó.

Mike Tomlin, entrenador de los Steelers, dio el visto bueno para la salida de Pickett al final de la temporada 2023. En su lugar Pittsburgh contrató al veterano Russel Wilson y al seleccionado en primera ronda del Draft 2021, ex de Chicago Bears, Justin Fields.

Alternar a estos dos pasadores en la ofensiva no arrojó trascendencia y los Steelers cayeron en la ronda de comodines ante los Baltimore Ravens.

Previo a la temporada 2025 el equipo dirigido por Mike Tomlin tiene a tres mariscales de campo.

Cuentan con el novato Will Howard, reclutado en la sexta ronda del Draft de abril pasado; Mason Rudolph, de 29 años; y Skylar Thompson, de 27, ninguno con experiencia para tomar los controles del equipo, de ahí que la opción más viable para encarar el año sea firmar a un veterano como Aaron Rodgers que al menos en New York demostró que sus mejores años ya pasaron.EFE