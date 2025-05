Ministro ultranacionalista israelí ante posible orden de arresto de CPI: "No me asusta"

Jerusalén, 28 may (EFE).- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista religioso Itamar Ben Gvir, aseguró que no le asusta la posibilidad de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) emita una orden de arresto contra él y que, si eso pasara, sería porque está en el "camino correcto".

El ultraderechista se pronunció así después de que Wall Street Journal revelara que Karim Khan, quien se ha apartado temporalmente del cargo de fiscal general de la CPI, estaba preparando la petición para que la Haya emita órdenes de arresto contra Ben Gvir y el otro ministro ultranacionalista religioso israelí, el de Finanzas Bezalel Smotrich.

"Tengo un mensaje claro para el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de La Haya: ninguna orden de arresto de ningún tipo me disuadirá de seguir trabajando por el pueblo de Israel y la Tierra de Israel", dijo Ben Gvir en un mensaje en su cuenta de X.

Y continuó: "El fiscal de La Haya no me asusta, no me amenaza, haré todo lo necesario para proteger a mi gente, incluso a costa de emitir una orden de arresto contra mí. Cuando La Haya está contra mí, sé que estoy en el camino correcto.".

Según lo publicado por el Wall Street Journal, que cita a trabajadores de la CPI, Khan estaba trabajando en un caso contra los dos ministros por su rol para promover y expandir los asentamientos ilegales judíos en Cisjordania.

Sin embargo, el 16 de mayo Khan, quien ejerce como fiscal de la CPI desde 2021, anunció que se aparta temporalmente del cargo hasta que finalice la investigación abierta por Naciones Unidas por presunto acoso sexual, por lo que no se sabe qué podría pasar con este supuesto caso que estaban montando en contra de los dos extremistas.

Khan fue quien pidió la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por el uso del hambre como táctica de guerra en Gaza, orden que la CPI aprobó el 22 de noviembre de 2024.

Israel ha rechazado la jurisdicción de la CPI y ha pedido la anulación de las órdenes de arresto, argumentando que el tribunal carece de autoridad sobre sus ciudadanos porque el Estado israelí no es firmante del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, aunque Palestina sí es miembro y los crímenes se cometieron en territorio palestino.

Una nueva orden de arresto contra miembros de gobierno israelíes supondría un paso más en la guerra abierta entre Israel y la CPI, quien es ya objeto de críticas públicas de Netanyahu y su Ejecutivo, pero también de sus aliados internacionales como EEUU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, de hecho emitió en una orden ejecutiva sanciones económicas y de viaje contra la CPI, que incluía a Khan, y que suponen la congelación de los activos en Estados Unidos de los afectados, así como una prohibición de entrar al país tanto para los sancionados como para sus familias. EFE