Jueves 29 de mayo de 2025

TENIS ROLAND GARROS

París. El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, se mide en segunda ronda de Roland Garros al francés Richard Gasquet y el serbio Novak Djokovic, tres veces ganador en París, al local Corentin Moutet en los partidos más destacados de la jornada del jueves. En el cuadro femenino, las estadounidenses Coco Gauff yJessica Pegula, segunda y tercera cabezsa de serie, se enfrentan a la checa Tereza Valentová y la también estadounidense Ann Li, respectivamente. Información de Luis Miguel Pascual

CICLISMO GIRO ITALIA

Redacción deportes. El pelotón del Giro de Italia aborda su recta final y el mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) llega como líder a la decimoctava etapa, entre Morbegno y Cesano Maderno, de 144 kilómetros, con varias dificultades montañosas en su inicio y con unos últimos kilómetros en un circuito final de 13 kilómetros llanos.

FÚTBOL MARADONA JUICIO

Buenos Aires. Tras la recusación de la jueza Julieta Makintach por su vínculo con la realización de un documental sobre el caso y el posterior pedido de todas las partes de que se declare la nulidad del proceso, la continuidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se definirá este jueves.

FÚTBOL COPA LIBERTADORES

Redacción Deportes. Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile reciben este jueves los 4 últimos de los 16 partidos de la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A las 22.00 GMT Olimpia (PAR) recibe a San Antonio (BOL) y Peñarol (URU) a Vélez Sarsfield (ARG). A las 00.30 GMT del viernes Racing (ARG) choca con Fortaleza (BRA) y Colo Colo (CHI) a Atlético Bucaramanga (COL).

FÚTBOL COPA SUDAMERICANA

Redacción Deportes. Argentina, Brasil, Chile y Venezuela acogen este jueves los últimos 6 partidos de los 16 de la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana que entregará los últimos 5 cupos directos para los octavos de final. A las 22.00 GMT Godoy Cruz (ARG) recibirá a Atlético Grau (PER) y Gremio (BRA) a Sportivo Luqueño (PAR). Y a las 00.30 GMT del viernes Atlético Mineiro (BRA) a Cienciano (PER), Unión Española a San José (BOL) y Caracas (VEN) a Iquique (PER) y Fluminense (BRA) a Once Caldas (COL).

FÚTBOL LIGA CAMPEONES

Madrid. Serie previa de la final de la Liga de Campeones, en la que se enfrentan el sábado en el Alianz Arena de Múnich un PSG que, con Luis Enrique Martínez en el banquillo, persigue su primer título en la máxima competición continental y el Inter de Milán, que luchará por su cuarta corona.

BALONCESTO NBA

Chicago. Indiana Pacers afronta el primer partido decisivo de la final del Este ante Nueva York, que podría llevar a la franquicia de Indianápolis a disputar su segunda final de la NBA, tras la que perdió ante Los Ángeles Lakers en la temporada 1999-2000. (02.00 del viernes).

AGENDA INFORMATIVA

AUTOMOVILISMO

- Previa del Gran Premio de España, novena prueba del Mundial de F1 2025 y que se disputa de viernes a domingo en el circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló (Infografía)

BALONCESTO

- Final Conferencia Este. Quinto partido: Indiana Pacers-New York Knicks (00.00 GMT del viernes).

- España. Liga Endesa. 34ª y última jornada liga regular (FOTO): Bàsquet Girona-Força Lleida (18.30 GMT).

CICLISMO

- 108 Giro de Italia (hasta 1 jun) (FOTO). 18ª etapa. Morbegno-Cesano Maderno (144 km)

FÚTBOL

- Francia. Descenso/Permanencia. Vuelta. Reims-Metz (18.30 GMT)

- Croacia. Final Copa. Partido vuelta. Rijeka-Slaven Belupo (17.00 GMT)

- Dinamarca. Final Copa. Copenhague-Silkeborg (13.00 GMT)

- Montenegro. Final Copa. Mornar-Decic (18.30 GMT)

- Material previo final Liga de Campeones

- Sorteo del Mundial sub-20, que se juega en Chile del 26 de septiembre al 19 de octubre.

- Copa Libertadores. 6ª jornada (-2 GMT): Olimpia (Par)-Bulo Bulo (Bol) y Peñarol (Uru)-Vélez Sarsfield (Arg) (00.00) y Colo Colo (Chi)-At. Bucaramanga (Col) y Racing Club (Arg)-Fortaleza (Bra) (02.30).

- Copa Sudamericana. 6ª jornada (-2 GMT): Godoy Cruz (Arg)-Grau (Per) y Grêmio (Bra)-Sp. Luqueño (Par) (00.00) y Atlético Mineiro (Bra)-Cienciano (Per), Caracas (Ven)-Deportes Iquique (Chi), Fluminense (Bra)-Once Caldas (Col) y Unión Española (Chi)-GV San Jose (Bol) (02.30).

- Las selecciones de Panamá y Bolivia se miden en un duelo amistoso como antesala a las eliminatorias rumbo al próximo Mundial. Este será el primero de dos encuentros de preparación entre ambos equipos. (FOTO)

GOLF

- Abierto de Estados Unidos femenino, segundo 'major' de 2025, en Lancaster, Pensilvania (hasta 1).

- DP World Tour. Abierto de Austria, en el club Gut Altentann de Salzburgo (hasta 1).

- PGA Tour. torneo The Memorial, en el club Muirfield Village de Dublin, Ohio (EEUU) (hasta 1).

TENIS

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 8). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO)

. Pista Philippe-Chatrier (desde las 10.00 GMT): Ann Li (USA)-Jessica Pegula (USA/3), Jannik Sinner (ITA/1)-Richard Gasquet (FRA), Madison Keys (USA/7)-Katie Boutler (GBR). No antes de las 20.15 Gaël Monfils (FRA)-Jack Draper (GBR/5).

. Pista Suzanne-Lenglen (Desde las 9.00 GMT): Jaume Munar (ESP)-Arthur Fils (FRA/14), Tereza Valentova (RTC)-Coco Gauff (USA 2), Corentin Moutet (FRA)-Novak Djokovic (SRB/6) y Daria Kasatkina (AUS/17)-Léolia Jeanjean (FRA).

. Pista Simonne-Mathieu (desde las 9.00 GMT): Mirra Andreeva (RUS/6)-Ashlyn Krueger (USA), Alexander Zverev (ALE/3)-Jesper De Jong (HOL), Elena-Gabriela Ruse (ROU)-Paula Badosa (ESP/ 10) y Jacob Fearnley (GBR)-Ugo Humbert (FRA/22)

