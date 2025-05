Exministro de Petro: Colombia se mueve aceleradamente hacia un rompimiento institucional

Bogotá, 28 may (EFE).- El exministro colombiano Alejandro Gaviria, quien fue el primer jefe de la cartera de Educación del presidente Gustavo Petro, afirmó en una entrevista con EFE que en el país se está moviendo "de manera muy acelerada" un "rompimiento institucional" por la tensión existente entre el Gobierno y el Congreso.

"Me parece que eso ya está moviéndose de manera muy acelerada a lo que uno podría llamar un rompimiento institucional, que no lo veo inminente pero sí en esa dirección. No es que vaya a haber un cruce de ese umbral definitivo que uno diga, ahí está, pero yo creo que estamos caminando por esa cuerda floja", afirmó el exministro.

Gaviria fue ministro de Educación del actual Gobierno entre agosto de 2022 y febrero de 2023, cuando salió del cargo por sus críticas a la reforma a la salud que tramitaba en esa época el Ejecutivo en el Congreso.

Desde entonces, Gaviria, que también fue ministro de Salud en el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha tenido una posición crítica frente al de Petro e incluso ha tenido enfrentamientos en las redes sociales con el presidente.

La tensión entre el Gobierno y el Congreso se agudizó después de que el Senado rechazara a mediados de mayo la propuesta de consulta popular presentada por el presidente para reflotar su reforma laboral, una de sus iniciativas bandera.

El Gobierno volvió a radicar el pasado lunes una solicitud de consulta popular, esta vez con 16 preguntas: las 12 originales centradas en la reforma laboral, y otras cuatro vinculadas a asuntos del sistema de salud.

Sin embargo, el Senado está enfocado en sacar en tiempo récord la reforma laboral que había sido hundida en marzo y que fue revivida el mismo día en que fue rechazada la consulta popular.

"Cuando el ministro del Interior (Armando Benedetti) dice (al Senado): 'Yo estoy muy pendiente de lo que van a hacer', es básicamente una pretensión de que si el Congreso no es notario de la reforma del Gobierno, entonces el Congreso está yendo en contra del pueblo y el Ejecutivo puede hacer cualquier cosa", expresó Gaviria.

A renglón seguido agregó: "Eso es casi desconocer el Congreso y es implícitamente la idea de cerrar el Congreso".

Sobre la reforma, el exministro opinó que, "pensando un poquito como economista", el "futuro de los mercados laborales en Colombia nada tiene que ver con la discusión" de ese proyecto, que ayer fue aprobado por una comisión del Senado en tercer debate, con lo que avanza para convertirse en ley.

"Es una reforma paramétrica menor, que con todo lo que está cambiando, con el contexto internacional, con la transformación profunda de los mercados de trabajo, con la desaparición de muchas profesiones, en nada va a influir sobre el futuro del trabajo económico, pero todos estamos allá (hablando del tema)", detalló.

Gaviria afirmó que el presidente "representa todavía una ilusión, todavía articula una frustración, todavía representa una voz que logra por lo menos darle salida en la arena política a muchas voces que reclaman una sociedad más justa".

"Eso fue lo que me hizo entrar a mí al Gobierno de Petro. Yo no lo había pensado de esa manera", expresó Gaviria, a quien "la idea de un gabinete plural", como el que formó el presidente cuando asumió el cargo, le pareció atractiva porque buscaba consensos.

Sin embargo, dice sentirse frustrado porque nunca se imaginó la "metamorfosis" que, como en el libro de Kafka, considera que ha sufrido el presidente, a quien compara con Benedetti, su ministro del Interior, un político tradicional con varias denuncias de corrupción e incluso de violencia machista.

"Una mañana amaneció Gustavo Petro convertido en Benedetti. ¿Eso quién lo iba a esperar?", añadió.

Para Gaviria, "es una metamorfosis muy rara, muy extraña, imprevista (...) Yo no creo que nos imagináramos que toda esta historia política iba a terminar con, básicamente, Armando Benedetti siendo jefe de Gobierno. El presidente seguirá siendo el jefe de Estado y hace discursos y habla del fin del mundo, pero en los términos prácticos es Benedetti quién está gobernando Colombia". EFE

