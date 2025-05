¡Al rojo vivo! Sorpresa en el salvado de 'Supervivientes' que deja un doloroso duelo para la expulsión del jueves

Este martes la audiencia de 'Supervivientes' ha vivido una de las ceremonias de salvación más intensas e imprecedibles de toda la edición. Tras el 'golpe maestro' de estrategia de Pelayo Díaz en la gala del pasado jueves, salía nominado el trío más protagonista, polémico y divertido de los Cayos Cochinos: Montoya, Anita y Carmen Alcayde, cuyos caminos se separarán sí o sí en tan solo 48 horas con la expulsión definitiva de uno de los tres.

Inseparables desde que arrancó la aventura, se trata de un adiós especialmente doloroso sea cual sea el elegido por el público para decir adiós a la isla. Que ahora ya está entre dos después de una intensa ceremonia de salvación que ha provocado una mezcla de alegría y tristeza entre los tres amigos, y que sin duda ha dejado seriamente tocado al andaluz, incapaz de disimular su preocupación ¿y decepción?

Pero vayamos por partes. Al inicio de la gala de 'Tierra de Nadie' Carlos Sobera revelaba los porcentajes ciegos -41,6% para uno, 29,25% para otro y 29,15% para el último-, destacando la igualdad en cuanto a votos, que a lo largo de la noche sufrían una ligera modificación que provocaba un sorpasso inesperado.

"Están siendo días muy complicados, porque es una despedida... estamos nerviosos, tristes, irascibles... y se mezcla un poco todo. Es un cóctel molotov", reconocía Carmen. Y aunque Montoya aseguraba que "las dos se merecen ganar el concurso", no dudaba en hacer un desesperado alegato para pedir a la audiencia que le salvasen: "Quiero quedarme aquí porque me ha costado muchas fatigas estar aquí, y de verdad que quiero quedarme porque queda mucho que vivir, necesito quedarme, por favor", expresaba muy emocionado.

"Vine aquí queriendo dar el cien por cien y todavía me queda mucho, a veces soy un poquito mal hablada, pero soy una mujer luchadora, con dos ovarios, y de verdad que me queda muchísimo por dar" aseguraba a su vez Anita, dejando claro que no quiere abandonar todavía la aventura.

Con los nervios a flor de piel llegaba el momento de la ceremonia de salvación, que en esta ocasión consistía en que al salvado le caería un cubo de agua encima, y a los que siguen nominados hasta el jueves uno de barro. A nadie ha sorprendido -ya que las quinielas estaban claras- que Laura Madrueño cortase en primer lugar la cuerda de Carmen, dejando la salvación entre la pareja de 'La isla de las tentaciones'.

Anita y Montoya escuchaban el veredicto de la audiencia cogidos de la mano. "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido que el concursante salvado sea... ¡Anita!" anunciaba Sobera, provocando la eufórica reacción de la catalana, que se subía encima del de Utrera sin disimular su felicidad al grito de "¡gracias! ¡Madre mía, no me lo creo!".

Una alegría que ha chocado directamente con la pena de Montoya, que tras felicitar a su 'chica' con un "te lo mereces" se abrazaba desolado a Carmen, consciente de que el jueves será expulsado uno de los dos y sus caminos se separán para siempre.