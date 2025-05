Acusan a ocho congresistas colombianos por acumular "indebidamente" tierras del Estado

Bogotá, 28 may (EFE).- El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia, Felipe Harman, denunció la existencia de un "cartel de congresistas" que al parecer ha acumulado indebidamente tierras baldías, terrenos que no tienen un dueño particular y, por lo tanto, pertenecen al Estado.

Harman aseguró que al menos uno de cada tres congresistas tendría vínculos con ocupaciones irregulares de predios de propiedad del Estado.

"Son casos específicos que ya están abiertos por la Agencia Nacional de Tierras y que ya están fallados, de alguna manera, desde el punto de vista administrativo", dijo el funcionario.

Entre ellos están Marcos Daniel Pineda, Liliana Bitar, Juan Samy Merheg y Luis Eduardo Díaz, del Partido Conservador; Lidio García, del Partido Liberal; Ana Paola García Soto, del Partido de La U; Carlos Cuenca, de Cambio Radical, y familiares de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

"Estos son los que ya están abiertos con identificación predial específica, con expediente, y evidentemente, pues, estos congresistas tienen las garantías procesales para explicar de dónde es la procedencia de esa tierra" agregó Harman.

Las denuncias se dieron a conocer en el marco de la política de Reforma Agraria del gobierno de Gustavo Petro, que busca redistribuir tierras y promover la productividad agrícola en el país. EFE