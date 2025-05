Israel amenaza con anexionarse partes de Cisjordania si Francia y Reino Unido reconocen Palestina

El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, ha amenazado este lunes con la anexión israelí de territorios de Cisjordania, si Reino Unido y Francia, entre otros países, reconocen al Estado palestino.

En una conversación con el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, Dermer ha advertido de que Israel tomaría medidas unilaterales como la legalización de asentamientos no autorizados y la anexión de partes del Área C de Cisjordania, el más grande de los tres sectores administrativos en los que quedó dividido este territorio a raíz de los Acuerdos de Oslo, que tenían carácter temporal y que no llegaron a ser aplicados.

Esta zona está administrada por Israel, mientras que el Área B estaría bajo control administrativo de la Autoridad Palestina y control militar de Israel, con el Área A administrada en exclusiva por la Autoridad Palestina.

Dermer ha lanzado ha hecho estas declaraciones en respuesta a un potencial reconocimiento internacional del Estado palestino en la cumbre de Nueva York que copresidirán el próximo 18 de junio Francia y Arabia Saudí, según recoge el diario israelí 'Haaretz'.

Por otra parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, habría realizado advertencias similares en cuanto a posibles "medidas unilaterales" tanto a Barrot como a su homólogo británico, David Lammy, y a otros países, según informaciones del diario israelí 'Israel Hayom' confirmadas por 'Haaretz'.

El jefe de la diplomacia británica afirmó el pasado mes que su Gobierno estaba en conversaciones con Francia sobre la posibilidad de ese reconocimiento, aunque señaló que Londres sólo apoyaría la medida si tuviese consecuencias tangibles.

