Investigados en Italia por homicidio voluntario los padres de un niño que murió por tumor

Roma, 27 may (EFE).- La Fiscalía de Vicenza, en el norte de Italia, está investigando por un delito de homicidio voluntario a los padres de un niño de 13 años que murió por un tumor, al considerar que no le sometieron a los tratamientos adecuados.

Aunque los padres afirman haber hecho todo lo posible para salvar a su hijo, la Fiscalía les acusa de haber retrasado el inicio de la quimioterapia prescrita por los médicos, cuando en la primavera de 2023 y después de que comenzase a sentirse mal se le diagnosticase un tumor letal y agresivo, reveló 'Il Giornale di Vicenza'.

Tras varias consultas, los progenitores decidieron no hacer nada, pero los trabajadores sociales de Vicenza, donde reside la pareja, consideraron que "los padres no estaban cumpliendo con las indicaciones terapéuticas, al no someter al niño a la quimioterapia prescrita por los oncólogos del hospital San Bortolo al inicio del tratamiento".

Su informe se envió primero al Tribunal de Menores de Venecia, que a su vez trasladó el expediente a la Fiscalía de Vicenza, la cual decidió abrir la investigación.

La Fiscalía designó un consultor que visitó al niño antes de su muerte y elaboró el informe pericial. El resultado indicó que el adolescente no fue sometido a la quimioterapia inicial y que eso habría provocado el agravamiento de sus condiciones de salud.

El menor falleció a las dos semanas de la elaboración del informe y poco menos de un año después de que le diagnosticaran cáncer.

Los padres fueron interrogados después de que la Fiscalía recibiera todos los certificados y pruebas realizadas por los médicos del hospital y fue del informe pericial que surgieron "las omisiones cometidas por los padres, estrechamente vinculadas a las causas de la muerte de su hijo", explica el diario.

El abogado defensor, sin embargo, asegura que en la pericia se afirmaba "que el niño podría haber vivido solo dos o tres meses más después de la fecha de la muerte, pero su destino ya estaba sellado, no había posibilidad de curar el tumor" y añade que "acusar a los padres por homicidio voluntario es algo increíble: ¿cuándo desea un padre la muerte de su propio hijo?". EFE