Iago Aspas confirma que la próxima será su última temporada: "Ni yendo a la Champions"

El delantero y capitán del RC Celta, Iago Aspas, ha comparecido este martes en rueda de prensa tras oficializarse su renovación contractual para la próxima temporada 2026-27 como futbolista, y ha confirmado que este será su último curso como jugador profesional.

Durante el acto, celebrado en el Salón Regio de A Sede tras consolidarse la clasificación del equipo para la Liga Europa el pasado fin de semana, el futbolista de Moaña estuvo acompañado por la presidenta del club, Marián Mouriño, y por el director de fútbol, Marco Garcés.

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El ariete explicó que decidió "dejar pasar el tiempo" para evaluar su estado físico y su peso en el equipo antes de tomar una determinación definitiva, la cual adoptó justo antes del encuentro liguero frente al Atlético de Madrid. "Esperé a ver si me sentía útil y tenía minutos. Ya puedes haber sido un crack, que si no aportas tienes que echarte a un lado. En el último mes y medio me sentí bien, el rumbo del equipo era bueno y sentí que aún podía aportar más", relató.

"Fui al despacho de Marco Garcés y le dije que sí, no hubo negociación", reconoció el capitán celeste, haciendo hincapié en la celeridad del acuerdo. Asimismo, Aspas descartó de forma tajante volver a prorrogar su carrera sobre el césped más allá de 2027: "Ni yendo a la Champions, que nunca la jugué".

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El capitán celtiña explicó que va a cumplir 39 años en breve y a veces "dar un paso a un lado es lo mejor" tanto para el club como para él. "Me gustaría irme con el Celta clasificado para jugar, nuevamente, en Europa", subrayó.

De cara al próximo curso, el gallego calificó el reto de "precioso" ante el regreso a las competiciones europeas de la escuadra dirigida por Claudio Giráldez. "Esta ha sido una temporada preciosa, maravillosa, de matrícula de honor como decía el míster, y queremos volver a repetirla. Se viene un año muy bonito por delante", destacó.

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Además, en esta última temporada como celeste podrá volver a disputar el derbi gallego. "Parece que se alinearon los astros. Siempre he deseado volver a disfrutar de un derbi, dar la enhorabuena al Deportivo. Va a ser un partido precioso, bonito para la Comunidad, para todas las ciudades y las aficiones. Va a ser especial para muchos de mis compañeros porque va a ser la primera vez", concluyó.