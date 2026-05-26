Nueva Delhi prohíbe sacrificar animales en público durante la fiesta musulmana del Eid

Nueva Delhi, 26 may (EFE).- Los estados de Delhi y Uttar Pradesh, en el norte de la India y gobernados por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), prohibieron el sacrificio de animales en espacios públicos durante el Eid al Adha que se celebra mañana, también conocido como la "Fiesta del Sacrificio" para los musulmanes.

"No se concederá permiso para el sacrificio de animales en lugares públicos durante Bakrid (Eid al Adha) y se mantendrá la prohibición total del sacrificio de animales prohibidos", anunció el jefe de Gobierno de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, en X tras una reunión de alto nivel el domingo.

PUBLICIDAD

Ordenó también que el rezo islámico se realice exclusivamente en los recintos habituales, prohibiendo que los fieles ocupen las calles o bloqueen el tráfico. Además, dispuso que las fuerzas de seguridad realicen marchas preventivas y mantengan patrullas alrededor de los lugares sagrados.

En el caso de la capital, la normativa establece que el sacrificio de ganado bovino, vacas y terneros, considerados sagrados en el hinduismo, así como de camellos y otros animales es completamente ilegal, por lo que se registrarán casos penales contra quienes infrinjan la ley, según informó en su cuenta de X el líder del BJP, Kapil Mishra, al difundir las directrices oficiales del Gobierno de Delhi sobre esta festividad.

PUBLICIDAD

La norma también prohíbe tirar los desechos en las vías públicas o alcantarillas, limitando los rituales a los sitios autorizados.

Eid al-Adha, es una de las dos festividades más importantes del calendario islámico, que conmemora la voluntad del profeta Ibrahim (Abraham) de sacrificar a su hijo como acto de obediencia a Dios. Tradicionalmente es un momento de celebración, comunidad y, en algunos contextos, actos de clemencia.

PUBLICIDAD

El islam es la segunda religión más importante del país asiático y agrupa a unos 172 millones de personas, cerca del 14,2% de la población nacional.

Organizaciones de defensa de la libertad religiosa han alertado en los últimos años de un aumento sostenido de los ataques contra las minorias religiosas como los musulmanes o los cristianos en la India, que vinculan al auge de la ideología hindutva, promovida por grupos nacionalistas hinduistas y asociada al entorno político del BJP, el partido en el gobierno del primer ministro, Narendra Modi.

PUBLICIDAD

El último informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) de 2026 denuncia un deterioro en las condiciones de las minorías religiosas en el país.

La comisión federal estadounidense indicó que la libertad religiosa en la India sigue deteriorándose año tras año con leyes y medidas que afectan especialmente a minorías como musulmanes y cristianos, entre ellas normas anticonversión con penas más severas. EFE

PUBLICIDAD